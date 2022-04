Las voces de los bielorrusos se escuchan incluso tras las rejas: los presos políticos en la guerra en Ucrania

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Hoy es el día 39 de la guerra de Rusia contra Ucrania. El mundo ha aprendido la terrible verdad sobre las atrocidades de los soldados rusos en Bucha y otras ciudades de Ucrania recuperadas de manos de los ocupantes. Sin embargo, es poco probable que los presos políticos bielorrusos, cuyo número continúa creciendo, lean sobre esto en cartas o lo vean en las noticias. Los censores de prisiones han reforzado su control sobre la correspondencia de los reclusos en los últimos dos meses. También se sabe que algunos presos tienen restricciones incluso para ver la televisión: solo se les permite ver programas gubernamentales que apoyan el punto de vista ruso. Sin embargo, los presos todavía tienen una idea de lo que realmente está pasando en Ucrania. Los políticos y activistas encarcelados, los defensores de los derechos humanos y las figuras públicas, incluso en una situación tan difícil, encuentran formas de hablar sobre la agresión de Rusia y la participación del gobierno bielorruso, así como para expresar su apoyo a los ucranianos. Viasna ha recogido sus declaraciones sobre la guerra y la implicación de Bielorrusia.

Defensor de los derechos humanos Valiantsin Stefanovich: “Lástima que estemos otra vez en el lado equivocado de la cerca”

Valiente en Stefanovich. Foto: tut.by

Valiantsin Stefanovich, preso político y defensor de los derechos humanos de Viasna, que lleva ocho meses y medio detenido en el centro de detención preventiva, escribió en su carta desde la cárcel:

“La agresión descubierta de Rusia conducirá al hecho de que el mundo nunca volverá a ser el mismo. En un santiamén regresaríamos, a una época de duro enfrentamiento con Occidente, como en la época soviética. Con el Telón de Acero y la propaganda histérica dirigida a lavar el cerebro a las personas como consecuencias.

Lástima que estemos en el lado equivocado de la cerca otra vez”.

Político Mikalai Statkevich: “Gracias a Ucrania, Bielorrusia puede cambiar mucho más rápido”

Mikalai Statkevich. Foto: Uladz Hrydzin

Mikalai Statkevich, preso político y veterano político de la oposición condenado a 14 años de prisión, espera una apelación en un centro de detención. El 12 de marzo, su esposa Maryna Adamovich lo visitó en prisión. Ella recita sus palabras sobre la guerra:

“Mikalai se enteró de la guerra prácticamente el primer día, tan pronto como comenzó […] Por supuesto, todos sus pensamientos son solo sobre Ucrania. Me pidió mucho que enviara palabras de apoyo al valiente pueblo ucraniano que ahora lucha contra el agresor. Ni por un minuto duda de la victoria de los ucranianos”.

El preso político también pidió disculpas al pueblo ucraniano por él.

“Porque la guerra empezó desde nuestra tierra. De nuestra tierra actualmente ocupada. De nuestra tierra actualmente ocupada. Mikalai está dispuesto a admitir y aceptar su responsabilidad personal por ello. Como cada uno de nosotros. — dijo Maryana.

Filósofo Uladzimir Matskevich: “Las élites políticas occidentales demostraron impotencia intelectual”

Preso político Uladzimir Matskevich

El preso político, filósofo y metodólogo, conocido personaje público y político, Uladzimir Matskevich, lleva ya ocho meses recluido en un centro de detención preventiva. El 4 de marzo, a su hermana se le permitió verlo en el centro de detención. El filósofo dijo que hoy todos sus pensamientos están ocupados con la guerra en Ucrania:

“La respuesta de la UE, EE. UU. y la OTAN a la agresión rusa destaca aún más vívidamente la falta de ideología y la impotencia intelectual de las élites políticas de Europa y América. Por lo tanto, debemos comenzar con una crítica de la narrativa global dominante y comenzar a desarrollar una agenda moderna basada en una nueva filosofía. Eso es lo que estoy pensando ahora”.

Candidato presidencial Viktar Babaryka: “La participación de Bielorrusia en la agresión rusa es un resultado natural de la acción del gobierno”

Viktar Babaryka. Foto: nn.by

El preso político Viktar Babaryka, candidato presidencial y expresidente de Belgazprombank, cumple una condena de 14 años en una colonia penal de mediana seguridad. El 2 de marzo se publicó en su canal oficial de Telegram su opinión sobre la guerra:

“La situación actual y la agresión por parte de Rusia es originalmente el resultado de las acciones de un hombre, educado e imbuido del espíritu de los chekistas. Es inherente a él ver solo dos resultados posibles en la vida: o aplastamos o somos aplastados. El hecho de que ahora seamos un país agresor es, lamentablemente, el único resultado natural de las actividades del actual gobierno [bielorruso]. [Cuando no estás] dispuesto a escuchar a la gente, te aferras al poder a toda costa, recurres a las autoridades de otro país en busca de “salvación” debido a la economía y la sociedad quebradas, te involucras bajo ciertas condiciones en un conflicto militar real como un persona controlable.

Para nosotros, los bielorrusos y nuestro país, esto, por desgracia, no significa nada bueno. […] La gente se está muriendo y esto es una tragedia terrible y una página triste de nuestra historia”.

Miembro del Presidium del Consejo Coordinador Maryia Kalesnikava: ‘No es nuestra elección’

María Kalesnikava. Foto: belsat.eu

Maryia Kalesnikava, presa política y miembro del presidium del Consejo de Coordinación, jefe de la sede de campaña de Viktar Babaryka, cumple una condena de 11 años en Homieĺ, que está a solo 40 km de la frontera con Ucrania. Allí ella personalmente puede escuchar helicópteros militares, aviones de combate y misiles sobrevolando:

“Durante varios días he estado escuchando nuevos sonidos desde aquí, hostiles y aterradores. La ira de que mi país está siendo arrastrado a una guerra contra mi amada Ucrania me abruma. Lo que tanto temíamos todos, perder nuestra soberanía e ir a la guerra, se está convirtiendo en una realidad.

No podemos permitir que eso suceda. No es nuestra elección. Nuestra elección es la paz, la justicia y la bondad”.

Ex abogado Maksim Znak: “Me preocupan las consecuencias económicas”

Maksim Znak. Foto: tut.by

Condenado junto con Maria Kolesnikova, su exabogado Maksim Znak cumple una condena de 10 años de prisión. En una carta a su padre del 16 de marzo, el preso político escribió:

“Están sucediendo tantas cosas en el mundo que no deberíamos estar pensando en lo que vamos a comer aquí [en la cárcel], sino en cómo vas a salir. Me preocupan las consecuencias, incluidas las económicas. Aquí [en prisión] estaremos bien en cualquier caso”.

Anarquista Dzmitryi Dubouski: “Siento empatía por quienes experimentan esta locura”

Dzmitri Dubouski

El preso político activista anarquista Dzmitryi Dubouski, condenado a 18 años de prisión, habló sobre la guerra en una carta fechada el 14 de marzo:

“Siento mucha empatía con esa gente que ahora tiene que aceptar y vivir esta locura. Me preocupan especialmente mis amigos y conocidos, a los que conocí mientras vivía allí… Pero aparte de lamentar y protestar interiormente por la perfidia de los políticos que hacen que los conflictos se conviertan en guerras, no hay nada que pueda hacer. En estos días y minutos de calvario, no puedo estar con quienes me gustaría estar.

[…] En una palabra, paz al pueblo, guerra a las autoridades, si es así, y si el Estado y las autoridades no han aprendido a vivir sin guerras…”

Anarquista Yauhen Rubashka: “Tenemos que responder con creciente solidaridad, lazos horizontales y resistencia”

Yauhen Rubashka. Foto: proyecto “Bielorrusia 23.34”

Yauhen Rubashka, preso político y activista del movimiento anarquista, escribió una carta abierta a sus compañeros en vísperas del juicio:

“El mundo que nos rodea se volvió más loco. Como si no bastaran los encarcelados, los que viven bajo la ocupación de las dictaduras, los que huyen de la represión. […] Como siempre, los regímenes autoritarios se preocupan poco por el sufrimiento del hombrecillo. Tenemos que responder con creciente solidaridad, lazos horizontales y resistencia. […] Mi principio moral solo me permite instar a mis camaradas a que sean lo más honestos posible consigo mismos acerca de sus propios motivos internos. Y en la batalla contra el mal, no volverse malos ellos mismos. […]

Recuerda, tu amigo y camarada Yauhen Rubashka siempre está a tu lado, sin importar dónde estés. ¡En nombre de la libertad y la vida, por favor cuídense, mis queridos!”

