04.04.2022 Szef Służby Zagranicznej rozmawiał z wojewodami i korpusem dyplomatycznym o pomocy dla uchodźców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef Służby Zagranicznej rozmawiał z wojewodami i korpusem dyplomatycznym o pomocy dla uchodźców04.04.2022

Z inicjatywy Arkadego Rzegockiego w poniedziałek, 4 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Pawła Szefernakera z wojewodami i korpusem dyplomatycznym.

Rozmowy poświęcone były pomocy dla uchodźców z Ukrainy realizowanej od początku agresji Rosji na Ukrainę. Rozpoczęto je minutą ciszy ku czci ofiar okrutnych zbrodni popełnionych przez rosyjskiego agresora na ludności cywilnej w Buczy i innych miastach Ukrainy. Szef Służby Zagranicznej pokreślił, że w odpowiedzi na rosyjską przemoc, Polska podejmuje wszelkie możliwe działania, by pomóc wszystkim tym, którzy uciekają z obszaru wojny – zagrożenia i destrukcji. Skala tej pomocy jest ogromna i ma swoje źródło w polskim duchu solidarności, który definiuje nasze działania na wielu płaszczyznach. – Brutalne działania Moskwy są skierowane nie tylko wobec Ukrainy, ale także przeciwko Zachodowi i jego systemowi wartości – dodał.

Celem spotkania było zaprezentowanie skali pomocy lokalnej administracji rządowej, ale także polskiego społeczeństwa i polskich instytucji, jaka jest udzielana sąsiadom z Ukrainy w województwach. Wiceminister Szefernaker podkreślił, że Polska od samego początku w zorganizowany sposób udzieliła i nadal udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zauważył ponadto, że podstawą naszego działania jest informacja i otwartość na współpracę.

Obecny na spotkaniu embajador Ukrainy Andrij Deszczycia podziękował wszystkim w Polsce za przyjęcie ukraińskich obywateli i otoczenie ich prawdziwą pomocą. Zaapelował do ambasadorów obecnych na spotkaniu o konkretne propozycje pomocy przymusowym migrantom z Ukrainy. Podkreślił jednocześnie, że potrzebne są jednoznaczne działania wszystkich rządów, aby zakończyć wojnę rosyjskiego agresora.

Szef Służby Zagranicznej zwrócił też uwagę, że na płaszczyźnie dyplomacji działamy zdecydowanie i konsekwentnie, by zbudować zjednoczony front obrony i pomocy dla Ukrainy i jej obywateli. Obecność polskiego embajadora w Kijowie jest wyraźnym sygnałem naszego dyplomatycznego #StandWithUkraine. Ambasada RP w Kijowie, choć w ograniczonym składzie personalnym, nieprzerwanie działa, a spośród pozostałych naszych placówek na Ukrainie, nadal w pełnym wymiarze funkcjonuje Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Fot. Bartosz Peterman / MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL