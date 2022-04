04.04.2022 Rozmowa premiera z ministrem spraw zagranicznych Japonii o pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rozmowa premiera z ministrem spraw zagranicznych Japonii o pomocy humanitarnej dla Ukrainy04.04.2022

Oszacowanie potrzeb ukraińskich uchodźców i możliwości udzielenia wsparcia przez Japonię to główne tematy spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem spraw zagranicznych Japonii Yoshimasą Hayashim, który jest specjalnym wysłannikiem premiera Japonii ds. pomocy humanitarnej. Para kolejne już spotkanie z serii licznych działań dyplomatycznych premiera Mateusza Morawieckiego na rzecz budowy globalnej solidarności z Ukrainą. Polska docenia silne poparcie Japonii dla działań mających na celu powstrzymanie inwazji Rosji na Ukrainę. Oba kraje zgodnie postrzegają rosyjską agresję jako poważne zagrożenie dla porządku światowego.

Skoordynowane działania na rzecz Ucrania

Rozmowy dotyczyły oszacowania potrzeb związanych z pomocą dla ukraińskich uchodźców i możliwości udzielenia wsparcia przez Japonię. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że pomoc uchodźcom – zapewnienie edukacji, ochrona zdrowia, wsparcie psychologiczne i społeczne czy nauka języków jest przedsięwzięciem niezwykle kosztownym. Kryzys na tak dużą skalę oznacza ogromne koszty, których żadne państwo nie jest w stanie pokryć samodzielnie.

Polska stała się wielkim hubem humanitarnym. Przez polsko-ukraińską granicę przejeżdżają tiry z pomocą rzeczową dla mieszkańców kraju ogarniętego wojną. Wczoraj dostarczyliśmy największy transport żywności na Ukrainę – łącznie 1500 ton.

Dotychczasowe działania Japonii w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainę

Ministro spraw zagranicznych Japonii przekazał w czasie spotkania pismo premiera Japonii skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego. Para deklaracja przekazania kolejnych 100 mln dolarów na pomoc humanitarną Ukrainie i krajom przyjmującym uchodźców, w tym dla Polski. Jednocześnie Japonia wyraża gotowość do przyjęcia ukraińskich uchodźców w największym możliwym zakresie.

W ramach działań w Grupie G-7 Japonia nałożyła szereg sankcji ekonomicznych na Rosję i Białoruś. Ostatnią decyzją rządu w Tokio było wprowadzenie embarga na eksport do Rosji luksusowych samochodów, biżuterii i dzieł sztuki.

Solidarność z dotkniętą wojną Ukrainą okazują także japońskie firmy. Wiele z nich podjęło decyzję o zawieszeniu działalności lub eksportu na rynek rosyjski.

Polska pomoc humanitarna dla Ucrania

Każdego dnia Ukrainę w obawie przed wojną opuszcza tysiące osób. Szukają schronienia w wielu państwach, przede wszystkim jednak w Polsce. Polski rząd błyskawicznie uruchomił bardzo rozbudowany system pomocy. Jest ona kierowana zarówno na teren Ukrainy oraz dla uchodźców, którzy znajdą się już po stronie polskiej. Przygotowana została duża baza logistyczna, noclegowa, a przede wszystkim cały proces rozlokowywania osób.

Od rozpoczęcia działań zbrojnych w Ukrainie już ponad 2,4 mln osób z tego kraju wjechało do Polski. Działania pomocowe podejmowane są na wielu płaszczyznach, co dostrzegane jest przez przedstawicieli organizacji międzynarodowych, innych państw czy ambasadorów

