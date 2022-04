04.04.2022 22. Konferencja Sojuszu przeciw Handlowi Ludźmi OBWE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

22. Konferencja Sojuszu przeciw Handlowi Ludźmi OBWE04.04.2022

Ministro Zbigniew Rau, jako przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), otworzył największe coroczne wydarzenie poświęcone problematyce zapobiegania i zwalczania zjawiska handlu ludźmi na obszarze organizacji.

Spotkanie, con którym szef polskiego MSZ uczestniczył w formie wideokonferencji, odbywa się w dniach 4 – 6 kwietnia w Wiedniu. W jego trakcie zaplanowano cztery sesje panelowe poświęcone ochronie ofiar handlu ludźmi (w tym dzieci). W otwarciu udział wzięli również: Helga Schmid – Sekretarz Generalna OBWE, Matteo Meccaci – Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) oraz Valiant Richey – Specjalny Przedstawiciel OBWE i Koordynator ds. Zwalczania Handlu Ludźmi.

W swoim wystąpieniu minister Rau odniósł się do trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, która prowadzi do coraz bardziej tragicznego w skutkach kryzysu humanitarnego i uchodźczego, dotykającego już miliony osób. – Większość uchodźców przybywa do Polski i nasz kraj wytrwale wspiera wszystkich uciekających przed wojną – podkreślił. – Napływ dużej liczby osób może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem handlu ludźmi. Dlatego polska Straż Graniczna, Policja i inne służby zintensyfikowały działania na rzecz zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi – dodał minister. W tym celu prowadzone są ponadto odpowiednie działania informacyjne, obejmujące m. en. alerty wysyłane do osób przybywających do Polski z Ukrainy, informujące o potencjalnych zagrożeniach i możliwych formach pomocy. Rozwinięte zostały także odpowiednie procedury działania, w tym odnoszące się do ochrony małoletnich.

Przewodniczący OBWE zaznaczył też, że podjęte działania w związku ze zwiększonym napływem uchodźców wpisują się w dotychczasowe rozwiązania podejmowane przez Warszawę na rzecz zapobieganiami hand i ludwalczanialu. – W tym zakresie wdrożyliśmy szereg kompleksowych działań mających na celu: sprawną diagnozę przypadków handlu ludźmi, stały monitoring tego zjawiska i zapewnienie ochrony ofiarom – powiedział. Ministro Rau przypomniał, że zapobieganie i przeciwdziałanie handlowi ludźmi to odpowiedzialność wszystkich państw uczestniczących w OBWE. Podziękował także wszystkim tym, którzy są zaangażowani w pomoc uchodźcom.

