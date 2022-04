01.04.2022 Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk złożył wizytę w Paryżu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk złożył wizytę w Paryżu01.04.2022

W dnach 31 marca i 1 kwietnia wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk złożył wizytę w Paryżu, gdzie spotkał się z E. Bonne’em, głównym doradcą dyplomatycznym prezydenta E. Macrona, sekretarzem stanu ds. europejskich C. Beaunem, przewodniczącymi Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego oraz Senatu Republiki Francuskiej – S. Thillaye i J.-F. Rapinem.

Głównym celem spotkań było omówienie pomiędzy Polską a Francją możliwych obszarów współpracy, również w wymiarze europejskim, w zakresie pomocy politycznej, gospodarczej i humanitarnej udzielanej Ukrainie. Istotnym punktem rozmów było omówienie reżimu sankcyjnego i możliwości jego wzmocnienia. Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk przekonywał do nieustawania w presji na Rosję w tym zakresie, szczególnie w obszarze energetycznym. Izolacja gospodarcza i polityczna Rosji jest bowiem działaniem, które może wpłynąć na zmianę jej dalszego postępowania. Wiceminister zachęcał również partnerów do wsparcia proeuropejskich wysiłków Ukrainy. Omawiano także możliwe obszary współpracy w zakresie pomocy humanitarnej pomiędzy Polską a Francją oraz w zakresie ochrony ludności cywilnej w Ukrainie.

Podczas wizyty wiceminister podziękował za solidarne stanowisko Paryża w obliczu napaści Rosji na Ukrainę oraz za starania Francji pełniącej prezydencję w Radzie EU o zachownie unijnej jedności w obliczu kryzysu, przedstawił także działania polskiego Przedmiotem rozmów były też kwestie dalszego możliwego zaangażowania Francji w działania mające na celu pomoc Ukraińcom, którzy dotarli do Polski. Podczas pobytu w Paryżu wiceminister udzielił także wywiadu dla dziennika Le Figaro.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL