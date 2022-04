Informe de la ONU: Bielorrusia debe liberar a los presos políticos e investigar las violaciones de derechos humanos

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

En la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe “Situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y después”. Brinda una descripción general de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia con respecto a las elecciones del 9 de agosto de 2020, incluidas las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la falta de investigación efectiva de las denuncias de tales violaciones y la falta de del respeto al debido proceso y al derecho a un juicio justo.

La Alta Comisionada incluyó actualizaciones sobre desarrollos e incidentes críticos sobre los cuales su examen ha recopilado, consolidado, preservado y analizado información y evidencia con miras a contribuir a la responsabilidad de los perpetradores y la justicia para las víctimas.

El año pasado, en su resolución 46/20, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que monitoreara e informara sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y después, y llevar a cabo un examen exhaustivo de todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Bielorrusia desde el 1 de mayo de 2020. El Consejo también solicitó al Alto Comisionado que presente una actualización oral provisional en su 48.° período de sesiones y un informe completo por escrito en su 49.° período de sesiones. De conformidad con ese mandato, el Alto Comisionado estableció un equipo de examen sobre la situación de los derechos humanos en Belarús con una secretaría con sede en Ginebra. El 19 de mayo de 2021, la Alta Comisionada nombró a tres expertos para que la ayudaran en el desempeño del mandato actual: Karinna Moskalenko (Federación de Rusia), Susan Bazilli (Canadá) y Marko Milanović (Serbia).

Belarús consideró que cualquier cooperación con el ACNUDH era improductiva e imposible en el marco del mandato de la Resolución 46/20. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, la resolución se basa en un enfoque hostil y no tiene nada que ver con la situación real en el país:

“Bielorrusia, como uno de los estados fundadores de las Naciones Unidas, participa en la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos, reconoce la prioridad de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional y garantiza el cumplimiento de la legislación nacional con ellos. Nuestro país, si bien permanece comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, permanece abierto a la OACNUDH para contactos de beneficio mutuo más allá de las decisiones politizadas del CDH”, dijo uno de los comunicados.

Sin embargo, los expertos del ACNUDH prepararon un informe basado principalmente en la información recibida durante 145 entrevistas de primera mano (con 95 hombres, 49 mujeres y un niño varón), realizadas tanto en persona como de forma remota. Una amplia gama de víctimas, testigos, abogados, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas se reunieron en persona o se comunicaron por medios remotos.

IAPB, la Plataforma Internacional de Rendición de Cuentas para Bielorrusia, cuyo Comité Directivo está copresidido por el Centro de Derechos Humanos Viasna, brindó una asistencia significativa al procedimiento de la ONU. La Plataforma tiene como objetivo recopilar, procesar, verificar y almacenar información, documentación y evidencia de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos cometidas en Bielorrusia en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y más allá. Ha estado recopilando documentación para ser utilizada en futuras investigaciones y enjuiciamientos penales independientes en virtud del derecho internacional en cortes y tribunales nacionales, regionales o internacionales que tengan o puedan tener en el futuro jurisdicción sobre estos delitos en virtud del derecho internacional.

El ACNUDH señala que actualmente no existen recursos efectivos disponibles a nivel nacional para los bielorrusos que fueron sometidos al uso innecesario de la fuerza llevado a cabo entre el 9 y el 14 de agosto de 2020, ni para las decenas de miles de mujeres, hombres y niños arrestados arbitrariamente, sometidos a tortura y tratos inhumanos. o trato degradante, y negados los derechos al debido proceso y a un juicio justo.

El ACNUDH señaló que se han iniciado investigaciones penales en al menos cuatro jurisdicciones competentes fuera de Bielorrusia en relación con las violaciones de derechos humanos y posibles delitos internacionales cometidos en Bielorrusia. En este sentido, es vital que continúen los esfuerzos para recopilar, documentar y preservar la evidencia de las violaciones con miras a ayudar en los futuros procesos de rendición de cuentas.

El Alto Comisionado recomendó que, entre otros, el Gobierno de Belarús:

Poner en libertad de inmediato a todos los presos condenados por motivos políticos y poner fin a todas las demás violaciones de derechos humanos en curso identificadas en el presente informe, incluida la represión sistemática de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los grupos de oposición, y abstenerse de cometer tales violaciones en el futuro;

Iniciar con prontitud investigaciones efectivas, transparentes e independientes sobre todas las violaciones pasadas de los derechos humanos que puedan calificarse como delitos según el derecho nacional o internacional, incluidos los arrestos y detenciones arbitrarios masivos, la tortura y otros malos tratos, y la dimensión de género de tales delitos. , y asegurar que las investigaciones puedan cubrir toda la cadena de mando que pueda implicar responsabilidad penal individual;

Proporcionar reparación integral, incluyendo compensación, restitución, rehabilitación, formas apropiadas de satisfacción y garantías de no repetición a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, de conformidad con el derecho internacional y nacional;

Implementar reformas estructurales que puedan permitir la plena realización del derecho a participar en los asuntos públicos y otros derechos civiles y políticos relacionados, incluidas las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, para todos los bielorrusos.

Lea el informe completo en el sitio web de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU

