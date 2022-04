Marfa Rabkova no recibe asistencia médica urgente en la cárcel

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

La salud de la prisionera política y activista de derechos humanos Marfa Rabkova se está deteriorando gravemente; necesita un examen urgente, pero no recibe la atención médica adecuada en la cárcel.

Marfa Rabkova experimentó problemas de salud durante su encarcelamiento en el centro de detención preventiva. Se desmayó al menos dos veces (en junio y julio de 2021). En agosto y diciembre de 2021, contrajo COVID-19 y también tuvo síntomas de la enfermedad a principios de 2022. En el centro de detención preventiva No. 1, a los presos no se les hace la prueba de coronavirus y los médicos en el centro de detención los diagnostican según síntomas, pero Viasna sabe que todos los compañeros de celda de Marfa estaban infectados, por lo que se aisló toda la celda.

Además de esto, Martha sufre de dolor abdominal constante y ganglios linfáticos inflamados en el cuello. Los análisis de sangre realizados por Marfa en el otoño de 2021 arrojaron malos resultados: hemoglobina baja y signos de un proceso inflamatorio. Por ello, la defensora de derechos humanos exigió una ecografía. Los miembros de Viasna se enteraron de que la ecografía no se realizó hasta marzo de 2022 y reveló líquido en la pelvis pequeña en el resultado. Esta condición requiere un examen más detallado tanto por parte de un cirujano como de un ginecólogo. Es posible que se necesite cirugía.

Además, la ecografía reveló muchas lesiones focales y quistes en la glándula tiroides de Marfa Rabkova. Se necesita un examen adicional para determinar la naturaleza de estas lesiones.

Además, los dientes de Marfa Rabkova continúan deteriorándose y desmoronándose. No se le permite visitar al dentista desde hace unos 9 meses.

La presa política y defensora de los derechos humanos Marfa Rabkova se encuentra recluida en la prisión preventiva número 1 desde el 17 de septiembre de 2020. Recientemente, su detención se prorrogó una vez más. En diciembre de 2021, el caso penal contra Rabkova se transfirió al Comité de Investigación y en enero de 2022 se envió a la oficina del fiscal para ser enviado al Tribunal de la Ciudad de Minsk. Sin embargo, aún no se ha programado el juicio contra Marfa Rabkova.

Marfa Rabkova es la coordinadora del Servicio de Voluntariado de Viasna. Fue detenida el 17 de septiembre de 2020, bajo un solo artículo penal, Part. 3 del artículo 293 del Código Penal (Entrenamiento u otra preparación de personas para la participación en disturbios masivos, o financiación de esta actividad). Su medida preventiva en forma de detención fue prorrogada en repetidas ocasiones. En noviembre de 2021 se supo que Marfa sería juzgada en virtud de 11 artículos del Código Penal.

OSI MIL