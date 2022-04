Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podatnicy złożyli już około 3,8 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT.

Korzystając z usługi można też złożyć oświadczenie PIT-OP i zadeklarować przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej OPP.

Osoby rozliczające się przez internet szybciej otrzymują zwrot podatku.

Zachęcamy do korzystania z usługi Twój e-PIT. To prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym oraz szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Najstarsza osoba, która złożyła zeznanie za 2021 rok przez Twój e-PIT, miała 110 lat. Najkrótszy czas jaki poświęcono na rozliczenie to zaledwie 32 sekundy. Te przykłady potwierdzają, że nasza usługa jest przyjazna i przeznaczona dla szerokiego grona użytkowników internetu

– podkreśla szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

Dos e-PIT con liczbach

KAS przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 ​​podatników.

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już blisko 3,8 mln formularzy PIT za 2021 rok, w tym:

3,4 millones de dólares PIT-37

215 años. deklaracji PIT-28

86 años deklaracji PIT-38

67,4 tys. deklaracji PIT-36

21,3 tys. oświadczeń PIT-OP

Dos e-PIT tylko w e-Urzędzie Skarbowym

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych usług udostępnianych w tym serwisie. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

Od 15 lutego 2022 r., czyli od początku okresu składania zeznań PIT za 2021 rok, do usługi Twój e-PIT zalogowano się ponad 11 mln razy, an najczęściej wybraranym sposobem logowania był Profil raztano raztano korny, zzys pongo korny, zzys

– dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Szybki zwrot podatku

Dzięki usłudze AUTO ZWROT nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37, złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni. Zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań dostępnych w Twój e-PIT trwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

término

Hacer 2 maja 2022 r. (30 kwietnia br. a sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi.

OSI MIL