01.04.2022 Ministro Zbigniew Rau z wizytą w Armenii

Ministro Zbigniew Rau z wizytą w Armenii01.04.2022

Ministro Spraw Zagranicznych, który w 2022 roku pełni funkcję przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, odwiedził z oficjalną wizytą Erywań. Armenia była ostatnim przystankiem trzydniowej wizyty na Kaukazie Południowym.

Ministro Rau rozmawiał w Erywaniu z prezydentem Wahanem Chaczaturianem, estrenom Nikolem Paszynianem i ministrem spraw zagranicznych Araratem Mirzojanem. Ministro Rau podkreślił pozytywny wkład OBWE w wysiłki wprowadzenia reform w Armenii. Przedstawił też pomysły dotyczące tego, jak organizacja może wzmacniać swoje zaangażowanie w Armenii i wspierać kraj w pokonywaniu bieżących wyzwań.

– Polskie przewodnictwo w Organizacji zdecydowanie popiera wszelkie inicjatywy mające na celu ułatwienie dialogu, niezbędnego do deeskalacji utrzymujących się w regionie napięć. Apelujemy zarówno do Armenii jak i do Azerbejdżanu o zaangażowanie się w dobrej wierze w negocjacje w celu wypracowania kompleksowego rozwiązania wszystkich nierozstrzygniętych problemów –podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Ministro Rau powtórzył Opinie wygłoszoną Dzień wcześniej w Azerbejdżanie na temat szerszego wykorzystania aktywności ambasadora Andrzeja Kasprzyka, Osobistego Przedstawiciela Przewodniczącego OBWE – Jesteśmy gotowi zwiększyć nasze zaangażowanie, także Poprzez Prace ambasadora i jego misji – ministro powiedział Rau. Przewodniczący OBWE docenił również wysiłki dyplomatyczne na rzecz normalizacji stosunków Armenii z Turcją, co sprzyja wzmacnianiu stabilności regionu.

Wizyta w Armenii była ostatnim przystankiem ministra Raua podczas podróży na kaukaz Południowy. Wczoraj Przewodniczący OBWE odwiedził Gruzję, przedwczoraj w Gruzji. Więcej informacji na temat polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które przypadło na 2022 rok można znaleźć na stronie OBWE: https://www.osce.org/chairmanship.

