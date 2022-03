Amnistía Internacional sobre Bielorrusia: La tortura y otros malos tratos son endémicos y se cometen con impunidad

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Amnistía Internacional presentó su informe anual, Informe de Amnistía Internacional 2021/22: El estado de los derechos humanos en el mundo.

El monitoreo de 154 países durante 2021 revela una alarmante represión a nivel mundial de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. En varios países, se introdujeron nuevas leyes que restringen la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica; hubo denuncias creíbles de uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas estatales contra manifestantes o manifestantes; defensores de los derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente.

“En lugar de brindar espacio para la discusión y el debate sobre la mejor manera de enfrentar los desafíos de 2021, la tendencia continua fue que los gobiernos suprimieran las voces independientes y críticas, y algunos incluso usaron la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio cívico”. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, afirmó.

Una sección del informe está dedicada a la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, donde los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica siguen estando severamente restringidos. La tortura y otros malos tratos siguieron siendo endémicos y se cometieron con impunidad. Se abusó sistemáticamente del sistema de justicia para reprimir la disidencia. Los derechos del niño se violan sistemáticamente en el sistema de justicia penal. Las sentencias de muerte y las ejecuciones continuaron. Los migrantes sufrieron abusos a manos de las autoridades. Los despidos arbitrarios y los enjuiciamientos de profesionales médicos afectaron negativamente la calidad y disponibilidad de la atención médica.

Antecedentes

Tras las disputadas elecciones presidenciales de agosto de 2020 y la negativa de la UE y los EE. UU., entre otros, a reconocer al titular Alyaksandr Lukashenka como presidente electo, el país se enfrentó a un creciente aislamiento internacional, con nuevas sanciones introducidas contra su liderazgo.

Las autoridades bielorrusas facilitaron el tránsito de personas de los países de origen de refugiados y migrantes a Bielorrusia y los empujaron hacia la UE, implementando la amenaza de Alyaksandr Lukashenka de “dejar de proteger” sus fronteras de los refugiados.

En repetidas ocasiones surgieron denuncias que sugerían que las autoridades estaban persiguiendo a las voces disidentes en el exilio, incluso por medios letales.

Alrededor de la mitad de la población fue vacunada contra el Covid-19, incluido casi el 40% con dos dosis; las vacunas disponibles excedieron la aceptación. El número de muertes relacionadas con la pandemia notificadas oficialmente superó las 5500, pero el número real puede haber sido considerablemente mayor, debido a la falta de información deliberada, la ausencia de medios de comunicación libres y organismos de control de la salud independientes y las represalias contra los denunciantes.

Libertad de expresión

La libertad de expresión siguió estando severamente restringida. Decenas de periodistas y blogueros independientes fueron procesados ​​y encarcelados. Más de 480 sitios web, incluidos los de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, y más de 400 grupos de Telegram fueron bloqueados por sus informes independientes y algunos fueron prohibidos arbitrariamente por “extremistas”. Docenas de críticos del gobierno fueron encarcelados por insultar a funcionarios, lo que siguió siendo un delito.

En marzo, la reportera de TUT.by Katsyaryna Barysevich fue sentenciada a seis meses de prisión y una multa exorbitante por cargos falsos por descubrir la falsificación oficial de evidencia sobre el asesinato en noviembre de 2020 del artista y manifestante pacífico Raman Bandarenka.

En mayo, las autoridades bloquearon el acceso a TUT.by por supuestas “numerosas violaciones de la Ley de Medios de Comunicación”, realizaron registros masivos de sus instalaciones en todo Bielorrusia y detuvieron a 14 miembros del personal por cargos infundados, incluida la evasión de impuestos. El 13 de agosto, TUT.by y su sitio espejo, Zerkalo.io, fueron declarados “extremistas”, criminalizando la difusión de sus materiales.

Al finalizar el año, 32 periodistas seguían encarcelados por su trabajo independiente.

El 23 de mayo, el periodista y bloguero exiliado Raman Pratasevich y su pareja Sofia Sapega fueron detenidos después de que su vuelo de Grecia a Lituania se viera obligado a aterrizar en la capital bielorrusa, Minsk, tras una alerta de bomba manifiestamente falsa. Ambos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante varios días y acusados ​​arbitrariamente de incitar a disturbios masivos y de “violación grave del orden público”; Raman Pratasevich también fue acusado de “incitación al odio social”. Apareció tres veces en televisión para “confesar” y declarar contra otros, y para dar garantías de que no estaba siendo maltratado, aunque el primer vídeo mostraba posibles lesiones. Luego, él y Sofia Sapega fueron trasladados a un lugar no revelado, bajo arresto domiciliario, el 25 de junio, y se les permitió publicar en Twitter hasta agosto. Ambos seguían en espera de juicio en diciembre, aunque se desconocía su paradero y se prohibió a sus abogados revelar cualquier información.

Todos los casos de libertad de expresión crítica por parte de personas de diversos ámbitos de la vida fueron procesados ​​en procedimientos injustos.

Libertad de asociación

Las autoridades intensificaron la represión de organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidas ONG y asociaciones profesionales de abogados, sindicatos, grupos políticos y comunidades étnicas y religiosas autoorganizadas.

Solo el 22 de julio, las autoridades ordenaron el cierre de 53 ONG. A fines de año, más de 270 organizaciones de la sociedad civil habían sido disueltas arbitrariamente o estaban en proceso de cierre forzoso. Cientos, posiblemente miles, de activistas civiles abandonaron Bielorrusia por temor a represalias. En una entrevista de la BBC en noviembre, en respuesta a una pregunta sobre el cierre masivo de ONG, Alyaksandr Lukashenka combinó las ONG con la oposición política y prometió “masacrar a toda la escoria que ustedes [Occidente] han estado financiando”.

En febrero, las autoridades allanaron la oficina del destacado grupo de derechos humanos Viasna en Minsk, y en marzo se abrieron procesos penales infundados contra Viasna. Durante el año fueron detenidos cinco miembros del personal, incluido su fundador, Ales Bialiatski. En noviembre, Leanid Sudalenka y Tatsyana Lasitsa fueron condenadas a tres años y dos años y medio de prisión, respectivamente, por su supuesta participación en una “violación del orden público”. Otros miembros de Viasna, incluidos Marfa Rabkova y Andrei Chapyuk, previamente detenidos, estaban a la espera de juicio al terminar el año.

La libertad de reunion

Las autoridades mantuvieron una prohibición efectiva de las manifestaciones pacíficas, castigando a los participantes con detenciones de hasta 15 días o fuertes multas. Según Viasna, más de 900 personas fueron detenidas y procesadas en procesos por motivos políticos; muchos de ellos fueron condenados a largas penas de prisión por falsos “desórdenes masivos” y otros cargos relacionados con las protestas.

En enero, salió a la luz una grabación de audio filtrada en la que un alto oficial de policía instruía a los agentes bajo su mando a ignorar las leyes internacionales de derechos humanos al tratar con manifestantes y toleraba disparar balas de goma a los órganos vitales de los manifestantes, lo que implicaba que sus muertes serían aceptables.

En julio se promulgaron reformas legales a “las leyes que protegen la soberanía y el orden constitucional”. Aprovechando expresamente las lecciones de la represión de las protestas pacíficas en 2020, estas incluyeron ampliar la aplicabilidad y el alcance de las medidas del estado de emergencia, aumentar la autoridad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y encargar a las Fuerzas Armadas la “represión de los disturbios masivos”.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos siguieron siendo generalizados y endémicos, mientras que los perpetradores continuaron disfrutando de absoluta impunidad. En una entrevista de la BBC de noviembre, Alyaksandr Lukashenka admitió que se había infligido violencia a los detenidos en el centro de detención de Akrestsina en Minsk en agosto de 2020; él y sus funcionarios habían descartado previamente la evidencia de esto como “falsa”. Su admisión no fue seguida por ningún intento de enjuiciar a los responsables.

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley que recurrieron a la tortura y otros malos tratos, incluida la fuerza excesiva contra los manifestantes, disfrutaron de total impunidad. Los manifestantes procesados ​​por participar en las protestas de 2020 fueron señalados por un trato y condiciones de prisión particularmente duros.

En mayo, el activista de la oposición pacífica Vitold Ashurak murió repentinamente en la prisión de Shklou, donde cumplía una condena de cinco años. En una carta, se quejó de que la administración penitenciaria lo había obligado a él y a otros presos “políticos” a usar etiquetas amarillas distintivas en su ropa de prisión. Las autoridades se negaron a tratar su muerte como sospechosa y emitieron un video, aparentemente manipulado, en el que se ve a Vitold Ashurak caminando y desplomándose repentinamente en una celda vacía.

Juicios injustos

Las autoridades abusaron sistemáticamente del sistema de justicia para reprimir a todos los disidentes, encarcelar a opositores políticos y defensores de los derechos humanos e intimidar y silenciar a sus abogados. Los jueces estaban manifiestamente predispuestos a favor de la fiscalía y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que estaban ampliamente desplegados para iniciar procedimientos penales y administrativos infundados y proporcionar las “pruebas” necesarias para los juicios. Las audiencias a puerta cerrada en los casos penales se convirtieron en la norma en los casos de motivación política, en los que todo el material del caso se clasificaba como secreto y los abogados se obligaban habitualmente a firmar compromisos de confidencialidad o se enfrentaban a penas severas.

Según el proyecto Defensores.by, entre febrero y agosto, más de 30 abogados fueron inhabilitados o se les negó la extensión de sus licencias, después de que defendieran a víctimas de procesamientos por motivos políticos o participaran en protestas pacíficas. En noviembre, una nueva ley aumentó aún más el control del Ministerio de Justicia sobre la profesión legal y, siguiendo otras nuevas regulaciones, el número de abogados con licencia se redujo en un 7 % entre enero y noviembre.

En julio, la Corte Suprema condenó a un exbanquero que había intentado presentarse a las elecciones presidenciales de 2020 a 14 años de prisión por cargos falsos de soborno y lavado de dinero. Viktar Babaryka también fue multado con el equivalente a 57.000 dólares estadounidenses y condenado a pagar más de 18 millones de dólares estadounidenses como “compensación por los daños causados”.

En septiembre, los dos miembros de la oposición más destacados que quedaban en Bielorrusia, Maryia Kalesnikava y Maksim Znak, fueron declarados culpables en un rápido juicio a puerta cerrada y condenados a 11 y 10 años de prisión, respectivamente, por cargos falsos de conspiración, “extremismo” y delitos relacionados con la seguridad nacional. ofensas

Derechos de los niños

Los derechos del niño se violan sistemáticamente en el contexto de la justicia penal.

Al menos 10 niños manifestantes y un bloguero fueron arrestados después de las protestas postelectorales. Todos fueron condenados en 2021 en juicios a puerta cerrada por motivos políticos y recibieron penas de prisión. Tres cumplieron 18 años en 2021 mientras esperaban el juicio y fueron juzgados como adultos. Muchos se quejaron de tortura durante la detención.

A Mikita Zalatarou, que tenía 16 años cuando fue arrestado en 2020, se le negaron sus medicamentos para la epilepsia y fue golpeado repetidamente y electrocutado. Fue condenado a cinco años de prisión y posteriormente acusado de violencia contra un guardia de la prisión por lo que se le impuso una pena de prisión adicional.

Se siguió encarcelando a niños por delitos menores no violentos relacionados con las drogas y se les condenó a penas de entre siete y 12 años de prisión. Se desconocía el número de tales condenas en 2021, pero las autoridades indicaron un número creciente de tales enjuiciamientos de niños.

Pena de muerte

Siguieron imponiéndose sentencias de muerte y ejecutándose en secreto. Dos hermanos veinteañeros condenados a muerte en 2020, Stanislau e Ilya Kostseu, obtuvieron clemencia, la segunda clemencia de este tipo desde la independencia de Bielorrusia.

Derechos de los refugiados y migrantes

Las autoridades bielorrusas facilitaron la entrada a Bielorrusia de miles de personas de países de origen de inmigrantes y refugiados, atraídas por la falsa promesa de un fácil acceso a la UE. En cambio, los inmigrantes y refugiados se enfrentaron a rechazos de Polonia, Lituania y Letonia. Los migrantes que fueron devueltos o no cruzaron a Polonia fueron golpeados y sometidos a otras formas de violencia; fueron privados de alimentos, agua, vivienda y saneamiento; y fueron objeto de robo de teléfonos y extorsión por parte de las fuerzas bielorrusas. Los guardias fronterizos de Bielorrusia impedían regularmente que las personas atrapadas en la zona fronteriza salieran de la franja fronteriza vallada. Varias personas, incluido al menos un niño, murieron de hipotermia.

Un ciudadano iraquí, Rebin Sirwan, fue expulsado de Bielorrusia después de que intentara solicitar asilo en el país.

derecho a la salud

La persistente escasez de capacidad en el sector de la salud provocada por la pandemia se vio agravada aún más por las graves represalias, incluidos despidos arbitrarios y enjuiciamientos penales, contra los profesionales médicos que apoyaron las protestas pacíficas en 2020 o denunciaron la ferocidad y la escala de la violencia policial contra los manifestantes.

Tales movimientos afectaron la calidad y la disponibilidad de la atención médica. En Hrodna, un hospicio infantil independiente financiado con donaciones privadas fue cerrado en respuesta a las muestras de solidaridad de su director con las protestas postelectorales.

Lea el informe completo en el sitio de Amnistía Internacional

OSI MIL