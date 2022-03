31.03.2022 Wizyta wiceministra Szynkowskiego vel Sęka w Turcji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta wiceministra Szynkowskiego vel Sęka w Turcji31.03.2022

W dniach 29 – 31 marca wiceszef polskiej dyplomacji odwiedził Turcję, gdzie w Ankarze spotkał się ze swoim tureckim odpowiednikiem, przedstawicielami Prezydenckiej Rady ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa a także Doradcą Prezydenta Turcji. Następnie w Stambule wiceminister wizytował firmę produkującą drony bojowe.

– Cieszę się, że od naszego ostatniego spotkania w Warszawie (w listopadzie 2019 roku) stosunki polsko-tureckie nabrały nowej dynamiki. Rok 2021 był momentem przełomowym w historii naszych stosunków politycznych – powiedział polski wiceminister w rozmowie ze swoim tureckim odpowiednikiem – Farukiem Kaymakcım. Wśród głównych tematów rozmów polityków były kwestie bezpieczeństwa w obliczu wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Wiceszef polskiej dyplomacji zwrócił się do strony tureckiej z apelem o kontynuowanie wsparcia dla Kijowa. Podziękował Ankarze za jej działania na rzecz pokoju na Ukrainie poprzez podejmowane mediacje pomiędzy zwaśnionymi stronami, a także przekazywaną pomoc humanitarną na rzecz uchodźców. – Zachęcamy tureckie władze włączanie do mediacji i podkreślanie wagi kwestii ewakuacji i pomocy humanitarnej oblężonym miastom na Ukrainie – powiedział wiceminister Szynkowski vel Sęk. Rozmówcy poruszyli też kwestię stosunków dwustronnych. Wiceszef polskiego MSZ podkreślił, że Warszawa przywiązuje dużą wagę do współpracy z Ankarą, w szczególności w obszarach bezpieczeństwa, walki z terroryzmem i dezinformacją a także w kwestiach handlu i migracji. W rozmowie o stanie stosunków UE-Turcja wiceminister zaznaczył stałe poparcie Warszawy dla europejskiej perspektywy Turcji. – Unia i Turcja potrzebują siebie nawzajem jako wiarygodnych i stabilnych partnerów – powiedział.

Podczas pobytu w Ankarze wiceszef polskiego MSZ spotkał się również z Akifem Çağatayem Kılıçem – Przewodniczącym Komisji Spraw ZAGRANICZNYCH w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji, Ilnurem Çevikiem – Doradca Prezydenta Turcji, un także z profesorami Mehmetem Akifem Kiresci i Seyitem Sertcelikiem – ds przedstawicielami Prezydenckiej Rady. Zagranicznych i Bezpieczeństwa. Tematem tych spotkań były kwestie związane z wojną na Ukrainie.

Po wizycie w Ankarze wiceszef polskiej dyplomacji pojechał do Stambułu, gdzie odwiedził m.in. firmę Baykar Makina, produkującą drony bojowe Bayraktar TB2.

