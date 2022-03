Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiceminister Paweł Jabłoński reprenzentował MSZ na spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki w Bratysławie31.03.2022

31 marca br. wiceminister Paweł Jabłoński uczestniczył w zastępstwie Ministra Zbigniewa Raua – w spotkaniu szefów dyplomacji państw Bukareszteńskiej Dziewiątki. Gospodarzem tegorocznego spotkania, w którym uczestniczyli także wysocy rangą przedstawiciele Departamentu Stanu USA oraz Kwatery Głównej NATO, była Słowacja. W spotkaniu wziął także udział, szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba – poprzez łącze video.

Rozmowy koncentrowały się na działaniach, jakie Sojusz Północnoatlantycki i Jego Państwa członkowskie podejmują w celu kontynuowania wsparcia politycznego, militarnego i materiałowego dla walczącej z Rosyjska inwazją Ukrainy, un także znaczącego wzmocnienia flanki wschodniej OTAN. Obrady B9 miały także charakter przygotowawczy przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Sojuszu w Brukseli w dniu 6-7 kwietnia br. oraz szczytem NATO w Madrycie (29-30 czerwca br.).

„W sytuacji niewidzianego desde 1945 r. zagrożenia dla bezpieczeństwa w naszym regionie, musimy konsekwentnie budować zdolności obronne, wzmacniać wschodnią flankę NATO i odrzucić podejście, w którym jakiekolwiek państwo należące do sojuszu miałonegorie by jaćk traktowane narco. Konieczne jest też dalsze zaostrzanie sankcji przeciwko Rosji, w tym pełne embargo na węglowodory. Do końca 2022 roku Polska będzie całkowicie wolna od rosyjskiego gazu, ropy naftowej i węgla. Zachęcamy inne państwa aby szły za naszym przykładem” – powiedział wiceminister Jabłoński. Jak ocenił, nasz region musi ściślej współpracować, aby osiągnąć cele NATO, w tym zwiększyć synergię i interoperacyjność – tak w ramach B9, jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

***

Bukareszteńska Dziewiątka – Inicjatywa Polski i Rumunii – została oficjalnie zainaugurowana spotkaniem prezydentów państw regionų w Warszawie w 2015 r, wymiany foro Jako poglądów i koordynacji stanowisk w dziedzinie bezpieczeństwa krajów wschodniej flanki la OTAN (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Lituania, Łotwa, Estonia. , Rumunia y Bulgaria). Ostatnie spotkanie na szczeblu ministrów SZ odbyło się w 2021 r. w Tallinie.

