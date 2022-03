Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną w Ukrainie30.03.2022

Rada Unii Europejskiej rozszerzyła pakiet sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi w związku z rosyjską inwazją na terytorium Ukrainy.

Sankcje sektorowe obejmują zakaz wywozu z Unii Europejskiej (UE) do Rosji określonych towarów i mają na celu m.in. ograniczenie dostępu do kluczowych technologii.

Sankcje nałożone na Białoruś dotyczą m.in. zakazu eksportu do UE najbardziej dochodowych grup towarowych.

Sankcje nałożone na Rosję

Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania (uso dual) na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji lub hacer wykorzystania w Rosji, Jeżeli produkty te są przeznaczone na użytek Wojskowy lub dla wojskowych użytkowników końcowych.

Zakazy dotyczące wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz świadczenia Usług powiązanych, un także ograniczenia dotyczące wywozu niektórych towarów i technologii, który mógłby się przyczynić hacer technologicznego wzmocnienia sektora obronności i bezpieczeństwa Rosji.

Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu do Rosji określonych towarów i technologii do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej.

Zakaz wywozu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w euro do Rosji lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym rządu i Banku Centralnego Rosji, lub do użytku w Rosji.

Zakaz przywozu do UE towarów pochodzących z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego lub z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskiego obwodu ługańskiego.

Zakaz sprzedawania, dostarczania, przekazywania oraz wywożenia towarów lub technologii w sektorach transportu, telekomunikacji, energii oraz poszukiwania, badania i produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych.

Zakaz sprzedaży dostawy, przekazania lub wywozu towarów i technologii sektora energetycznego.

Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów lub technologii w sektorach naftowych i wydobywczych. Uwaga: zakaz ten nie dotyczy transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do UE.

Zakaz bezpośredniego lub pośredniego przywozu do UE niektórych wyrobów z żelaza i stali, zakupu niektórych wyrobów z żelaza i stali i transportu niektórych wyrobów z żelaza i stali.

Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych.

Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii żeglugi morskiej.

Sankcje nałożone na Białoruś

Zakaz przywozu do UE produktów mineralnych z Białorusi lub pochodzących z Białorusi (w tym produktów ropopochodnych, gazu itd.).

Zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych produktów drzewnych.

Zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych wyrobów cementowych.

Zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali.

Zakaz przywozu do UE, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych wyrobów z gumy.

Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio niektórych maszyn.

Zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro na Białoruś lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi, w tym rządu i Banku Centralnego Białorusi, lub do użytkuus nai Białorusi.

Krajowa Administracja Skarbowa dokonuje odpraw towarów zgodnie z rozporządzeniami i decyzjami Rady UE. Wszystkie unijne zakazy są egzekwowane.

OSI MIL