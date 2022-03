30.03.2022 Porozmawiajmy o ustawie o obronie Ojczyzny – szkolenia dla żołnierzy zawodowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Porozmawiajmy o ustawie o obronie Ojczyzny – szkolenia dla żołnierzy zawodowych30.03.2022

Wystartowały szkolenia dla żołnierzy zawodowych dotyczące najważniejszych rozwiązań regulujących zawodową służbę wojskową, które wprowadza ustawa o obronie Ojczyzny.

Ustawa o obronie Ojczyzny tworzy możliwości i perspektywy, które do tej pory nie były znane Siłom Zbrojnym RP. Powstają ramy do tego, aby mieć jedną z silniejszych armii w NATO. Zuwagi na obszerność tych zmian Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia cykl szkoleń dla żołnierzy zawodowych z nowych przepisów. Intencją MON jest, por każdy żołnierz zawodowy miał pełną wiedzę na temat zmian wprowadzanych ustawą o obronie Ojczyzny.

W ramach komunikacji wewnętrznej zaplanowany został system szkoleń kaskadowych do szczebla jednostki wojskowej. Spotkaniom będą towarzyszyć materiały informacyjne: informativo, prezentacje szkoleniowe i opracowania tematyczne. Dostępna będzie także platforma do komunikacji wewnętrznej. Żołnierze zawodowi będą mogli rozmawiać o wprowadzanych zmianach w swoich jednostkach wojskowych podczas cyklicznych spotkań oraz w specjalnie przygotowanych punktach konsultacyjnych. Dodatkowo dowódcy jednostek będą poruszać tematykę wprowadzanych zmian podczas odpraw, rozprowadzeń czy szkoleń uzupełniających, na których będzie można wzbogacić swoją wiedze o różnych aejwebytach zawoudows.

***

30 marca w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się centralne szkolenie, na którym przekazywane zostały najważniejsze informacje na temat ustawy o obronie Ojczyzny. Organizatorami wydarzenia było Centrum Operacyjne MON oraz Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON, które za pośrednictwem komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej tworzą system komunikacji wewnętrznej.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Osoby przeszkolone podczas spotkania będą tworzyły zespoły informacyjne działających w jednostkach wojskowych.

OSI MIL