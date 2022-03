30.03.2022 Dobra sytuacja finansowa samorządów w 2021 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rok 2021 samorządy zamknęły nadwyżką budżetową 17,4 mld zł – mimo planowanego na początku roku deficytu ponad 30 mld zł. Nadwyżka bieżąca wyniosła rekordowe 36,6 mld zł. Para historycznie najlepsze wyniki budżetów samorządowych.

Po zakończeniu roku budżetowego 2021 samorządom zostało 50,1 mld zł do wykorzystania na realizację zadań w 2022 roku i w kolejnych latach.

Nadwyżki budżetowe wystąpiły na poziomie wszystkich rodzajów jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Wyniki budżetowe osiągnięte przez samorządy w ubiegłym roku potwierdzają ich dobrą sytuację finansową. Dobrymi wynikami budżetowymi Moga się pochwalić -Todos- Grupy jednostek samorządowych, Między innymi największe Miasta takie JAK Warszawa, która zanotowała prawie 2,3 MLD PLN nadwyżki operacyjnej, Wroclaw – 645 mln PLN nadwyżki, Lodz – 536 mln PLN nadwyżki, czy Gdansk – ponad 490 millones zł nadwyżki

– podkreśla wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Jak dodaje, 50,1 mld zł, które zostało w budżetach JST, to zdecydowanie największa pula środków jaką mają do wykorzystania w kolejnych latach. – A 2,5 -krotnie więcej niż pozostało po wykonaniu 2019 r. i ponad 4-krotnie więcej niż pozostało po wykonaniu 2015 r. Nadwyżki uzyskane przez samorządy stanowią solidny bufor, który zapewnia im bezpieczeństwo finansowe – dodaje wiceminister Skuza.

Dobra kondycja finansowa samorządów

Poznaliśmy wyniki rocznych sprawozdań JST z wykonania budżetów za 2021 r. Wynika z nich, jue w 2021 r. dochody samorządów wyniosły ogółem 333,4 mld zł. i były wyższe o 28,5 mld zł (9,3 proc.) niż w 2020 r.

Dochody własne – ujmowane łącznie z udziałami w PIT i CIT – w 2021 r. wzrosły w stosunku do 2020 r. o 12,3 mld zł (8,4 proc.).

Znacząco wzrosły też transfery subwencyjne z budżetu państwa – o 15,3 mld zł (22,8 proc.) i dotacje ogółem – o 0,9 mld zł (1 proc.), w tym dotacje celowe (bez UE) – o 4, 6 mld zł (6,3 proc.).

Nadwyżki budżetowe wystąpiły na poziomie wszystkich rodzajów JST. Zanotowały je zarówno gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa.

Wyniki budżetów wg rodzajów JST za 2021 r.

Pozytywne wyniki budżetów samorządowych są efektem przede wszystkim dobrej sytuacji gospodarczej kraju, a także wprowadzonych rozwiązań wzmacniających i stabilizujących finanse samorządowe, w tym przekazania do JST w gruzania do JST w dodatkowych 8 mld zł uzupełnienia subwencji oraz 4 mld zł dodatkowej subwencji na cele wodno-kanalizacyjne.