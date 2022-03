30.03.2022 Mościska Premier Mateusz Morawiecki: dzisiaj przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska od kilku lat przygotowywała się do odejścia od rosyjskich dostaw węglowodorów. Plan derusyfikacji w polskiej gospodarce zakłada odejście od rosyjskiego węgla, gazu i ropy do końca tego roku. Surowce są narzędziem w rękach Putina – narzędziem szantażu, a od lutego także narzędziem, które pomaga rosyjskim działaniom wojennym. Szef polskiego rządu wyraził stanowczy sprzeciw wobec wspierania w ten sposób Rosji. Wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady – apeluje premier Mateusz Morawiecki.

Derusyfikacja węglowodorów

Szef polskiego rządu zapowiedział odejście od węgla rosyjskiego najpóźniej w maju tego roku. Zapewnił, że rząd dołoży wszelkich starań, por do końca tego roku odejść także od rosyjskiej ropy. W podobnym terminie zakończą się dostawy gazu z Rosji.

To inwestycje w zakresie infrastruktury gazowej, związane z ropą oraz zwiększeniem polskiego wydobycia węgla – w połączeniu z importami z różnych kraw, przygotowały Polskę na niezależność.

Od 2015 do 2021 roku udział rosyjskiej ropy w imporcie do Polski spadł o 25 págs.

– Jak patrzymy na porównanie z lat 2010-2014, to około 90% ropy zużywanej na polskim rynku to ropa rosyjska. Od roku 2015-16 rozpoczął się proces dywersyfikacji i proces derusyfikacji tego ważnego surowca – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Spadek zanotowaliśmy również w zakresie importu gazu ziemnego. Jeszcze w 2015 roku import tego surowca stanowił 72%, w 2021 roku – 57%. Już od przyszłego roku zupełnie odejdziemy od importu rosyjskiego gazu. Broma para możliwe dzięki realizacji konsekwentnego planu uniezależnienia się. Para inwestycje w zakresie infrastruktury gazowej m.in. gazoport con Świnoujściu czy Baltic Pipe.

Unijny podatek od rosyjskich surowców

Premier zaapelował także do Komisji Europejskiej o wprowadzenie podatku od rosyjskich węglowodorów. Szef polskiego rządu wyraźnie zaznaczył:

– Nie może być powtórki z tamtej niedobrej polityki, która nie tylko uzależniała od Rosji, ale także dawała środki na to, żeby Putin i Rosja mogli budować swój arsenał wojenny i zaatakować sąsiadów.

Podatek ma na celu wyrównanie zasad na jednolitym rynku europejskim. Umożliwi obronę przed nieuczciwą konkurencją. Premier apelował także do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej do przygotowania planów odejścia od rosyjskich dostaw.

– Przekonujemy nie od kilku tygodni, nie od kilku miesięcy, ale od kilku lat, żeby zabrać Putinowi narzędzia szantażu z jego arsenału. Dziś to narzędzie szantażu przekształciło się także w narzędzie wojny. Dlatego wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady – zwrócił uwagę szef polskiego rządu.

Polityka energetyczna Polski

29 de marzo de 2022 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r – poznaj szczegółowe informacje. Rząd dodał zasadniczy filar jakim jest suwerenność. Najważniejsze zmiany a min.:

zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe;

dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii;

poprawna efektywności energetycznej;

dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów;

wdrożenie energetyki jądrowej;

rozwój sieci i magazynowanie energii.

