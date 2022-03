29.03.2022 Premier Mateusz Morawiecki: rozmawialiśmy o walce o prawdę, walce o to, aby prawdziwe informacje docierały także do Rosji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Współpraca z firmą Google w sytuacji agresji militarnej Rosji na Ukrainę była głównym tematem rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z Sundarem Pichaiem dyrektorem generalnym Alphabet Inc. i jej spółki zależnej Google. Rozmówcy poruszyli kwestię cyberbezpieczeństwa i walki z dezinformacją. W drugiej części spotkania, w formie online, udział wziął także premier Słowenii Janez Janša i przedstawiciel premiera Czech. Premier podziękował za zobowiązanie po stronie Google’a do przekazania środków na rzecz uchodźców.

Walka z dezinformacją

Jednym z podstawowych instrumentów imperium zła jest propaganda – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezesem Alphabetu Sundarem Pichaiem. Jak dodał, to co robi Google i jego wszystkie kanały komunikacyjne to jest bardzo ważna część walki o prawdę. Walki o to, żeby prawdziwe informacje docierały także do Rosjan, do Rosji. Premier podkreślił też rolę działań mających na celu podtrzymywania morale walczących Ukraińców, bo przecież oni tam walczą również za wolną Europę o to, żeby brutalna agresywna siła nie mogła dyktować warunki w Europie wolną – Zainwestujemy dodatkowe 10 mln dolarów na rzecz nowych partnerstw z organizacjami społeczeństwa cywilnego – tak, aby wspierać sprawdzanie faktów – zapowiedział prezes zarządu Google i Alphabet. Jak wskazał – nasza jednostka, która zwalcza zagrożenia online będzie również tworzyła nowe możliwości techniczne walki z dezinformacją i będzie uczyła jak rozpoznać dezinformacje. 200 kanałów i ponad 2000 filmów złamało naszą politykę. Blokujemy również finansowane przez Rosję kanały – kontynuował.

Google przekaże środki na organizacje pomagające ukraińskim uchodźcom

Google zapowiedział przekazanie bien. 40 mln złotych lokalnym organizacjom, pomagającym ukraińskim uchodźcom przybywającym do Polski. Fundusze wesprą zarówno doraźne działania humanitarne i pomoc uchodźcom w pierwszych tygodniach ich pobytu w Polsce, jak i ich długofalowe potrzeby. – Do tej pory skierowaliśmy ponad 35 mln dolarów pomocy do organizacji wspierających uchodźców, w tym 10 mln w grantach do NGO-sów, które pomagają uchodźcom przybywającym do Polski – mówił prezes zarządu Google i Alphabet.

Konferencja darczyńców na rzecz Ucrania

– Chcemy pomagać naszym sąsiadom i pomagamy w sposób niebywały. Otwieramy nasze serca, i pomagamy bardzo szybko we włączeniu dzieci, młodzieży, kobiet w normalne życie społeczne. To wszystko jest ogromnym wysiłkiem organizacyjnym, ale to wszystko także kosztuje – mówił premier Mateusz Morawiecki zapowiadając po świętach Wielkiej Nocy konferencję darczyńców na rzecz Ukrainy, zarówno państw, jak i firm. Udział w tym wydarzeniu zadeklarowała firma Google.

Google con Polonia

Firma jest obecna w naszym kraju od 2005 r. Obecnie zatrudnia ponad 1 tys. osob. Desde 2015 r. w Warszawie funkcjonuje biuro regionalne odpowiedzialne za nawiązywanie relacji z partnerami biznesowymi i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorstw. Jest też centrum badawczo-rozwojowe uczestniczące w projektach technologicznych Google. Warszawa broma jedna z Siedmiu na Świecie lokalizacji Google inicio Hub – Campus Warsaw.7 marca firma Google ogłosiła, że zostanie właścicielem Kompleksu biurowego El HUB Varsovia na Warszawskiej Woli, w ktorým desde zeszłego roku wynajmowała przestrzeń i ulokowała Centrum rozwoju technologii chmurowych. Wartość inwestycji w zakup budynków i dalszy rozwój centrum wyniesie blisko 2,7 mld zł.

