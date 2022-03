13 personas reconocidas como presos políticos tras las recientes condenas y detenciones

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Declaración conjunta de la comunidad de derechos humanos de Bielorrusia

29 de marzo de 2022

En relación con la información sobre la detención de Yuliya Makas, Stanislau Rachytski, Maksim Safonau, Yauhen Maliauka, Alina Audzienka, Katsiaryna Khalavurt, Yana Barysovich, Tatsiana Barysovich, Anastasiya Malashuk, Aliaksei Kedysh, Mark Bernshtein en virtud de la Parte 1 del art. 342 del Código Penal (Actos grupales que atenten gravemente contra el orden público); condena de Vadzim Dzenisenka y Mikita Khilkevich en virtud del art. 341 del Código Penal (Profanación de edificios y daños a la propiedad) y la Parte 1 del Artículo 342 del Código Penal, reafirmando la posición establecida en la declaración conjunta de la comunidad de derechos humanos del 10 de agosto de 2020, señalamos lo siguiente:

La libertad de reunión pacífica está garantizada por el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta libertad no está sujeta a más restricciones que las establecidas por la ley y es necesaria en una sociedad democrática para los fines de la seguridad nacional y pública, el orden público, la salud y la moral públicas, o la protección de los derechos y libertades de los demás. .

Las protestas de los ciudadanos en 2020-2022 han sido espontáneas, autoorganizadas y causadas por la insatisfacción con la situación sociopolítica del país, así como la desconfianza en los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia celebradas el 9 de agosto de 2020, que se vieron empañados por numerosas violaciones y fraudes y no fueron reconocidos por la comunidad internacional como democráticos, libres y justos.

Los ciudadanos se reunieron pacíficamente y no representaron una amenaza para la seguridad nacional o pública. Sin embargo, los manifestantes fueron atacados por unidades especiales del Ministerio del Interior con uso desproporcionado de fuerza física, equipo especial y armas.

Por primera vez en la historia de Bielorrusia, se utilizaron balas de goma y cañones de agua contra manifestantes pacíficos. Una cantidad particularmente grande de daño fue infligida por el uso de granadas de aturdimiento.

En nuestra declaración del 10 de agosto de 2020, la comunidad de derechos humanos de Bielorrusia condenó las acciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y atribuyó toda la responsabilidad por lo sucedido el 9 y el 10 de agosto a las autoridades de Bielorrusia.

También consideramos necesario señalar que los manifestantes no cometieron ninguna de las acciones previstas en el art. 293 del Código Penal y no pueden ser calificados como motines masivos, en consecuencia. Los manifestantes no provocaron incendios, destruyeron propiedades ni opusieron resistencia armada a las fuerzas del orden.

Los casos individuales de violencia ejercida por manifestantes contra agentes de policía requieren una calificación legal separada, teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias del uso de la violencia, incluida la legítima defensa contra acciones de agentes de policía que se sabe que son desproporcionadas.

Las personas antes mencionadas han sido privadas de libertad y condenadas por acciones grupales gravemente violatorias del orden público y desorden masivo. Consideramos que se trata de una persecución por motivos políticos relacionada únicamente con su ejercicio de la libertad de reunión pacífica y la expresión de su opinión sobre los resultados anunciados de las elecciones presidenciales en la República de Bielorrusia y los reconocemos como presos políticos.

En este sentido, hacemos un llamado a las autoridades bielorrusas para que:

Liberar inmediatamente a los presos políticos Yuliya Makas, Stanislau Rachytski, Maksim Safonau, Yauhen Maliauka, Alina Audzienka, Katsiaryna Khalavurt, Yana Barysovich, Tatsiana Barysovich, Anastasiya Malashuk, Aliaksei Kedysh, Mark Bernshtein, Vadzim Dzenisenka y Mikita Khilkevich.

Poner en libertad de inmediato a todos los presos políticos y otras personas detenidas en relación con su ejercicio de la libertad de reunión pacífica en el período postelectoral y poner fin a la represión política en el país.

Centro de Derechos Humanos Viasna

Asociación Bielorrusa de Periodistas

Tendencia de la ley

PEN Bielorrusia

Barys Zvozskau Casa de Derechos Humanos de Bielorrusia

Comité de Helsinki de Bielorrusia

Iniciativa legal

OSI MIL