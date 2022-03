Las medidas cautelares arbitrarias y las sentencias en casos “políticos” deben cesar

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Declaración de la comunidad de derechos humanos de Bielorrusia

25 de marzo de 2022

Nosotros, representantes de la comunidad de derechos humanos de Bielorrusia, hemos observado un aumento en el número de fallos previos al juicio y de los tribunales en casos penales por motivos políticos que violan los derechos procesales fundamentales de los acusados. En ausencia de un juicio independiente, imparcial y objetivo, tales investigaciones y veredictos tienden a ser arbitrarios. Las medidas de apremio y las sanciones penales impuestas en estos casos van más allá de las normalmente aplicadas en ausencia de un motivo político y son excesivamente severas, no correspondiendo al grado de peligrosidad pública del delito y la personalidad de los condenados.

Así, el 4 de agosto de 2020 fue detenida una de las líderes de la iniciativa “Gente Honesta”, Illia Shapatkouski. Según los informes, la detención estaba relacionada con la investigación del caso Belgazprombank. Sin embargo, según la información disponible, actualmente se encuentra detenido y acusado en virtud del art. 357 del Código Penal (Conspiración para tomar el poder de manera inconstitucional). Sin embargo, antes de su detención, I. Shapatkouski estaba involucrado en una actividad política abierta y legítima: era el jefe del departamento de verificación de firmas de la campaña electoral de V. Babaryka. Después de que a Babaryka se le negara el registro como candidato presidencial, I. Shapatkouski participó en la iniciativa “Gente Honesta”, cuyo objetivo era fomentar procedimientos transparentes para la votación democrática y el conteo de votos en las elecciones.

Los cargos penales por incitación a “otros odios o discordias sociales” (artículo 130 del Código Penal) han sido aplicados de manera selectiva y discriminatoria tanto por los investigadores como por los tribunales en un aparente intento de proteger las instituciones de poder. Además, parece irrazonable etiquetar a los representantes de las autoridades, policías, personal militar, etc. como grupos sociales separados bajo protección en este contexto. En particular:

Ihar Krautsou fue condenado en un juicio cerrado a tres años en una colonia penal en virtud del art. 130 del Código Penal por actos dolosos encaminados a incitar al odio, art. 368 y 369 por insultar a Lukashenka y a un funcionario público en sus comentarios en una red social.

Ruslan Sadounichy fue condenado a tres años y medio en una colonia penal en virtud del art. 369 del Código Penal por insultar a un funcionario del gobierno, en la Parte 1 del Artículo 130 del Código Penal por incitar al odio contra los agentes del orden, y en la Parte 1 del art. 366 del Código Penal por amenazar a un investigador de la Comisión Investigadora.

Comentarios como los publicados por los acusados ​​no son un llamado directo a cometer actos violentos, sino un elemento de discusión. En este sentido, cabe recordar que las limitaciones permisibles impuestas a los derechos y libertades fundamentales deben ser “necesarias en una sociedad democrática”. Por lo tanto, las restricciones deben ser necesarias y proporcionadas en una sociedad basada en la democracia, el estado de derecho, el pluralismo político y los derechos humanos. Estas medidas deben ser, además, las menos restrictivas de las que puedan cumplir una función protectora adecuada. De lo contrario, la intervención estatal, incluso en forma de enjuiciamiento penal por violaciones de la legislación nacional, constituiría una violación de los derechos humanos.

Siarhei Liakhnovich fue detenido en virtud de la Parte 2 del art. 350 (Modificación de la información informática) y la Parte 1 del art. 130 del Código Penal por proporcionar su computadora personal para un ataque cibernético en el sitio web de la Universidad Médica Estatal de Bielorrusia en respuesta a la represión contra los estudiantes.

Uladzimir Kashko fue condenado a 3 meses de libertad restringida en virtud del artículo 203-1 del Código Penal (Actos ilegales con respecto a la información sobre la vida privada y los datos personales) por enviar los datos personales de 27 empleados del Ministerio del Interior a un canal de Telegram. Comenzó a cumplir su condena.

Aleh Yermakou fue detenido acusado de enviar datos de agentes del orden para protestar contra los recursos de información.

Resaltamos una vez más que en varios de los casos enumerados, los actos de los acusados ​​fueron ilegales y cuestionables debido a la incapacidad de expresar sus opiniones libremente, fueron desencadenados por la falta de investigación de crímenes contra manifestantes pacíficos y otras víctimas de abuso y tortura. , así como por la frustración que genera la incapacidad de las autoridades para frenar el desgobierno.

Habiendo estudiado estos casos de enjuiciamiento penal, llegamos a la conclusión de que todos ellos tienen motivaciones políticas.

La aplicación del derecho interno en estos casos, la valoración de los hechos y las pruebas fueron arbitrarias en diversos grados y contenían errores evidentes, lo que violó la obligación del tribunal de ser independiente e imparcial. La imposición de sentencias demostrablemente severas agravó sustancialmente las condiciones de los acusados ​​en comparación con otros condenados en casos similares sin un motivo político.

De acuerdo con las Directrices sobre la Definición de Preso Político, una persona privada de libertad es considerada como preso político si, junto con la motivación política de su caso, se observa al menos uno de los siguientes criterios:

la detención se ha impuesto en violación del derecho a un juicio justo, otros derechos y libertades garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales;

la detención se basó en la falsificación de pruebas del presunto delito, o se impuso en ausencia del hecho o de los elementos del delito, o se impuso en relación con un delito cometido por otra persona;

la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas (inconmensurables) con respecto al delito del que se sospecha, se acusa o se ha declarado culpable a la persona;

la persona ha sido detenida de manera discriminatoria en comparación con otras personas.

Nosotros, los representantes de la comunidad de derechos humanos de Bielorrusia, declaramos que la persecución de Illia Shapatkouski, Ihar Krautsou, Ruslan Sadounichy, Siarhei Liakhnovich, Uladzimir Kashko, Aleh Yermakou tiene motivaciones políticas y los reconocemos como presos políticos. En este sentido, nosotros, los representantes de las organizaciones bielorrusas de derechos humanos, exigimos a las autoridades bielorrusas:

reconsiderar las medidas tomadas en su contra y las decisiones judiciales, respetando el derecho a las garantías judiciales y eliminando los factores que influyeron en la sentencia;

liberar inmediatamente a todos los presos políticos y poner fin a la represión política.

Centro de Derechos Humanos Viasna

Iniciativa legal

OSI MIL