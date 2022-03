28.03.2022 Ministro Zbigniew Rau otworzył Pierwsze Spotkanie Uzupełniające Wymiaru Ludzkiego OBWE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau otworzył Pierwsze Spotkanie Uzupełniające Wymiaru Ludzkiego OBWE28.03.2022

Urzędujący Przewodniczący OBWE – Ministro Spraw Zagranicznych Prof. Zbigniew Rau wziął udział w sesji otwarcia Pierwszego Spotkania Uzupełniającego Wymiaru Ludzkiego OBWE.

Pierwsze z cyklu trzech corocznych Spotkań Uzupełniających Wymiaru Ludzkiego OBWE, organizowanych zwyczajowo przez państwo przewodniczące OBWE, odbywa się w dniach 28-29 marca 2022 r. w Wiedniu. Tematem spotkania jest współpraca międzynarodowa w celu przeciwdziałania naruszeniom międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka – problematyka o szczególnym znaczeniu w kontekście trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę.

W swoim wystąpieniu Ministro Zbigniew Rau przedstawił przykłady naruszeń prawa międzynarodowego popełnianych przez siły rosyjskie. Zapewnił o dalszym podejmowaniu wszelkich wysiłków mających mobilizować społeczność międzynarodową do działań na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. – Broma para jedyna droga na rzecz przywrócenia przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w zaatakowanym kraju – oświadczył Ministro Rau.

Jak zauważył Ministro Spraw Zagranicznych, wojna na Ukrainie doprowadziła do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów drugiej wojny światowej. Większość uchodźców przybywa do Polski. – Są oni serdecznie witani zarówno przez Polaków, jak i przez polski rząd – oznajmił Ministro Rau, przywołując podjęte przez Polskę działania pomocowe oraz przyjętą specjalną ustawę w tym zakresie.

Ministro przypomniał też, że każde państwo ma obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego. Broma a niezbędne do zapewnienia praw człowieka i podstawowych wolności. Wzywam Federację Rosyjską do wycofania swoich wojsk z Ukrainy i do przestrzegania prawa międzynarodowego oraz zobowiązań OBWE – zaapelował Ministro Spraw Zagranicznych.

