28.03.2022 Karta Polaka – dla kogo i jakie uprawnienia. Informacje dla Polaków z Ukrainy zainteresowanych dokumentem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Karta Polaka – dla kogo i jakie uprawnienia. Informacje dla Polaków z Ukrainy zainteresowanych dokumentem28.03.2022

Osobom, które czują się Polakami, choć mieszkają poza granicami kraju, po spełnieniu formalności, przyznaje się Kartę Polaka. Dokument ten świadczy o przynależności do Narodu Polskiego.

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

otrzymania bezpłatnej rocznej wizy krajowej,

osiedlenia się w Polsce (karta stałego pobytu), a po roku otrzymania obywatelstwa polskiego,

uczęszczania do polskich szkół i uczelni na takich samych zasadach jak obywatele polscy oraz korzystania z ułatwień w uzyskiwaniu stypendiów,

podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich zasadach jak obywatele polscy,

korzystania z ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego,

korzystania z bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych,

korzystania z nieodpłatnej opieki lekarskiej w nagłych przypadkach.

Przepisy dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy przewidują, że posiadacze Karty Polaka są objęci wszystkimi przywilejami niezależnie od tego, czy przekroczyli Granice polsko-Ukrainska, czy też opuścili Ucrania na przejściach z innymi sąsiadującymi krajami, un następnie przyjechali hacer Polski.

Osoby, które w ostatnim czasie złożyły wnioski o przyznanie Karty Polaka w konsulatach na Ukrainie, ale nie zdążyły jej odebrać, mogą zgłosić do MSZ zainteresowanie odebraniem dokumentu w Polsce.

Punkt odbioru już wydanych Kart Polaka w polskich urzędach konsularnych na Ukrainie zostanie otwarty 30 marca.

Aby odebrać Kartę Polaka niezbędne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie w urzędzie. Póngase en contacto con tej sprawie – karta.polaka@msz.gov.pl lub tel. +48 22 523 94 41.

Obecnie trwają prace nad zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów i rozszerzenia listy urzędów wojewódzkich, które będą wydawać lub przedłużać ważność Karty Polaka. Obecnie jednak obywatele Ucrania nie mogą składać wniosków o Kartę Polaka na terenie Polski.

OSI MIL