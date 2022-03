25.03.2022 Oświadczenie w sprawie ataków na cele w Arabii Saudyjskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oświadczenie w sprawie ataków na cele w Arabii Saudyjskiej25.03.2022

Polska zdecydowanie potępia niedawny atak Huti na cele cywilne oraz infrastrukturę naftową i gazową w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Polska wzywa do deeskalacji w regionie oraz do poszanowania ochrony prawa humanitarnego i ludności cywilnej. Podkreślamy, że ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną są zakazane przez międzynarodowe prawo humanitarne. Polska apeluje do wszystkich stron o zachowanie maksymalnej powściągliwości i niedopuszczenie do jakiejkolwiek eskalacji w sytuacji wzrostu napięcia w regionie.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL