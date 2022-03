Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ochrona znaku czerwonego krzyża25.03.2022

W związku z przypadkami nadużywania przez nieuprawnione podmioty znaku czerwonego krzyża przypominamy, że prawo do używania tego znaku jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międlonych w międlonych w międlonych

Prawo to przysługuje podmiotom, które wchodzą w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Prawo hacer używania znaku Czerwonego Krzyża przysługuje podmiotom, które wchodzą w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (tj krajowym stowarzyszeniom Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca -. W Polsce broma a Polski Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca).

Ponadto – za zgodą władz państwowych – istnieje możliwość użycia tego znaku w odniesieniu do ściśle określonych osób i dóbr.

Wszelkie inne użycie znaku jest również sprzeczne z ustawą z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. z 2019 r. poz. 179). Polski Czerwony Krzyż także apeluje o przestrzeganie zasad użycia znaku czerwonego krzyża.

