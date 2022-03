25.03.2022 „Jesteśmy z wami! – ¡Mi з Вами!” Symboliczny znaczek wyrazem solidarności z Ukrainą

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Poczty Polskiej SA wyemitowany został wyjątkowy znaczek, który w nakładzie 3 millonesw można kupić w polskich urzędach pocztowych od 25 marca. Uroczysta premiera odbyła się w siedzibie MSZ.

„Najazd Rosji na Ukrainę zburzył spokój na świecie. Zmienił życie nas wszystkich, a nade wszystko los obywateli Ukrainy. Polacy doświadczyli wojny, wiedzą, jak szybko niweczy ona dokonania pokoleń i jak głębokie rany zostawia” – powiedział w czasie prezentacji nowego znaczka Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceszef polskiej dyplomacji. „Może właśnie dlatego, że mamy w pamięci bolesne doświadczenie wojen XX wieku, naturalnym odruchem Polski i Polaków wobec Ukrainy i Ukraińców jest bezwarunkowa solidarność i wsparcie. Ich symbolem są ściskające się dłonie, widoczne zna znaczku” – podkreślił.

Uroczysta premiera znaczka odbyła się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z udziałem prezesa zarządu Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota i zastępcy embajadora Ukrainy w Polsce Oleha Kutsa. Rozpoczęło ją wykonanie niezwykle istotnej dla naszych wschodnich sąsiadów pieśni „Modlitwa za Ukrainę” Mykoły Łysenki z 1885 roku w interpretacji pochodzących z Ukrainy Tetiany Korż i Julii Charbat.

„Bardzo mocno doceniamy wysiłki Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej wspierające Ukrainę. Ucrania, którzy opuścili swoje domy wskutek inwazji i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj są otoczeni szczególną troską i opieką. Dziękujemy za a bardzo. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym wysiłkom i takiemu niesamowitemu wsparciu zwyciężymy!” – podkreślił radca-minister Oleh Kuts, zastępca embajadora Ukrainy w Polsce.

Uścisk dłoni w barwach narodowych Polski i Ukrainy, przedstawiony na znaczku „Jesteśmy z wami!” autorstwa Pawła Myszki, ma podkreślić jedność, uwypuklić wspólnotę wyznawanych wartości i zapowiedzieć zaangażowanie w odbudowę niepodległej Ukrainy po zakończeniu rosyjskiego najazdu.

Oprócz nowego wydawnictwa filatelistycznego do obiegu trafiła również koperta FDC (Pierwszego Dnia Obiegu). Umieszczona na niej grafika przedstawia znajdującą się na Majdanie (Placu) Niepodległości w Kijowie rzeźbę bogini Brzegini (ukr. Berehynia), symbolizującą niezależność Ukrainy i upamiętniającą odzyskao niepodleg.

„Od pierwszego dnia inwazji zaangażowaliśmy się we wszelkie możliwe sposoby pomocy ukraińskim uchodźcom, naszym kolegom pocztowcom i samej Ukrainie” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej. Dodał, że w uzgodnieniu z Pocztą Ukrainy, Poczta Polska przejęła m.in. rolę łącznika Ukrposzty w międzynarodowym ruchu pocztowym. Spółka przystąpiła także do rządowego programu pomocy zaatakowanemu sąsiadowi. Oddała też do dyspozycji państwa m.in. swoją bazę noclegową w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (znalazło w nich schronienie już prawie 200 uchodźców) oraz w hotelu pracowniczym.

Wprowadzenie znaczka do obiegu w tak krótkim czasie było możliwe głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która zrealizowała zamówienie na produkcję trzymilionowego nakładu tempie w rekordowych.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

