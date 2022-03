24.03.2022 Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki z wizytą we Lwowie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki z wizytą we Lwowie24.03.2022

W dniu 24 marca 2022 r., miesiąc od podjęcia przez Federację Rosyjską agresji zbrojnej na Ukrainę, Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki udał się do Lwowa, by spotkać się z dyplomatami i pracownikami Konsulatu Generalnego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP nieprzerwanie utrzymuje obecność dyplomatyczno-konsularną w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Polskie służby konsularne od pierwszego dnia wojny udzielają pomocy wszystkim potrzebującym.

Miesiąc od wybuchu wojny na Ukrainie, Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki i Dyrektor Biura Spraw Osobowych MSZ Radosław Peterman spotkali się z członkami zespołu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Podczas spotkania Szef Służby Zagranicznej podziękował wszystkim pracownikom za pełnioną służbę w czasie wojny, wyrażając uznanie dla ich pracy i poświęcenia w tym szczególnie trudnym czasie.

Podczas pobytu we Lwowie, Szef Służby Zagranicznej spotkał się także z zakonem ojców franciszkanów, którzy angażują się w działania pomocowe na terenie obwodu lwowskiego.

Szef Służby Zagranicznej wspólnie z pracownikami Konsulatu Generalnego RP we Lwowie złożyli kwiaty na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Wraz z Przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej – Maksymem Kozyckim oraz z przedstawicielem ukraińskiego MSZ – Andrijem Hruszką, SZEF SLUŽBY Zagranicznej oddał HOLD 17 żołnierzom ukraińskim poległym w trwającej obecnie wojnie z Rosja, którzy zostali pochowani na ukraińskiej wojskowej części Cmentarza Łyczakowskiego.

Wizytę zakończyło spotkanie z dyrektorem Wydawnictwa Towarzystwa Św. Pawła oraz dyrektorem katolickiego Radia Lwów ks. Mariuszem Krawcem w siedzibie Ojców Paulistów.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (4)

OSI MIL