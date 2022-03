24.03.2022 PIT niższy o 5 punktów procentowych. Zmiany con systemie podatkowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wychodząc naprzeciw głosom i opiniom podatników oraz ekspertów, proponujemy zmiany w systemie podatkowym.

Nasze propozycje dotyczą m.in.: obniżenia stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., zmian w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. EUR

Ostateczny kształt przepisów wypracujemy w porozumieniu ze stroną społeczną.

Proponowane zmiany są odpowiedzią na sygnały płynące od podatników, w tym przedsiębiorców oraz ekspertów. Chcemy zapewnić większą przewidywalność rozliczeń podatkowych i kolejny raz obniżyć podatki – mówi wiceminister finansów Artur Soboń. – Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w konsultacjach. Zależy nam na tym, by ostateczny kształt przepisów został wypracowany w porozumieniu ze stroną społeczną, w tym z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, księgowymi i doradcami podatkowymi

– podkreśla wiceszef MF.

12 procesos PIT en skali

Proponujemy obniżenie stawki PIT z 17 proc. hacer 12 procesos. w progu podatkowym 120 tys. EUR Niższa stawka oznacza obniżenie podatku o 29,4%, czyli prawie o 1/3.

Rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. W sumie – 25 millones podatników.

Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników.

Preferenceje przy składce zdrowotnej

Para rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

W przypadku liniowców límite wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). W sumie zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Chcemy zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednocześnie dajemy gwarancję, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy śreniej).

Przy okazji reformy chcemy tez zrezygnować z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Rozwiązujemy problema podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą. Dzięki przyjętym rozwiązaniom będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł).

W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Chcemy również uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity sistema obliczania zaliczek.

Zwiększymy też rolę płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian proponujemy podwyższenie wynagrodzenia płatnika.

Dla samotnych rodziców

Odpowiadamy na postulaty samotnych rodziców i przywracamy możliwość wspólnego rozliczeniaz dzieckiem. Dzięki temu samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. EUR Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną desde 1 stycznia 2022 r. ulge w wysokości 1500 zł.

Preferenceje dla rodzin i dzieci

Proponujemy również zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferenceji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Chcemy też, de renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców. Para oznacza, że ​​dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. EUR

Uważamy też, że ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) powinny obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

Wpływy z 1 proc. dla OPP

Przygotowaliśmy specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora OPP. Dzięki niemu wyrównamy różnicę w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1% PITw danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Bezpieczny budżet i wpływy do JST

Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej oraz wprowadzonym rozwiązaniom uszczelniającym obserwujemy stały wzrost wpływów podatkowych. Proponowane zmiany nie dotkną samorządów. JST otrzymają rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Dłuższy termin na JPK_PIT i CIT

Odpowiadamy na postulaty księgowych i przedsiębiorców. Dlatego wydłużamy termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie na 2025 r.

Konsultacje społeczne

Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r.

Szerokie konsultacje potrwają el 24 de marzo de 2022 r.

Proyecto będzie konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowychw Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców w tym m.in. Rzecznikiem MŚP.

OSI MIL