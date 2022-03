24.03.2022 Dwa autokary z dzieci z Ucrania przyjechały do ​​Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dwa autokary z dzieci z Ukrainy przyjechały do ​​Polski24.03.2022

30 dzieci wraz z opiekunami przekroczyło granicę polsko-ukraińską w Medyce. Najmłodsi z ogarniętej wojną Ukrainy przyjechali na leczenie w Polsce.

Transport dwóch autokarów i sześciu karetek został zorganizowany w czwartek, 24 marca. Asystowali mu pracownicy Konsulatu Generalnego we Lwowie. 30 pacjentów lwowskiego szpitala pediatrycznego będzie kontynuować leczenie w Polsce.

Był to już trzynasty transporte konwojowany przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Dotychczas konsulowie ułatwili wyjazd z Ucrania 1600 uchodźcom, w tym 500 dzieciom.

Konsulat Generalny RP we Lwowie oprócz pomocy w przedostawaniu się Polaków z Ukrainy do kraju, podejmuje liczne działania związane z udzielaniem pomocy humanitarnej.

