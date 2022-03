23.03.2022 Ministro Michał Dworczyk: Jesteśmy solidarni z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Michał Dworczyk: Jesteśmy solidarni z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie23.03.2022

Polska okazuje nieustanną pomoc obywatelom Ucrania, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną. Przygotowaliśmy specjalną ustawę, dzięki której możliwy jest legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Moga oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. A jednak nie wszystko. Pomagamy także Ukrainie wysyłając niezbędną pomoc humanitarną, taką jak żywność, lekarstwa, środki higieny osobistej czy ubrania. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 2,5 tys. takich transportów.

„Jesteśmy solidarni z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie. Wspieramy ich, kiedy bohatersko bronią się przed rosyjską agresją” – zaznaczył ministro Michał Dworczyk. „Jesteśmy zdeterminowani, żeby wsparcie to było nadal udzielane” – dodał.

Pomoc humanitarna dla Ucrania

Atakowana przez Rosję Ukraina potrzebuje podstawowych towarów i środków, które pomogą jej przetrwać najtrudniejszy czas. Polska wysłała już 2,5 tys. transportów samochodowych z pomocą humanitarną, wśród których znajdowały się produkty żywnościowe, zaopatrzenie medyczne, środki higieny osobistej oraz odzież i ubrania. Jak wyjaśnił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wszystko to trafiło do naszych sąsiadów na Ukrainę – od Lwowa po Charków i Sumy.

Uruchomiliśmy także uproszczony system odpraw na granicy polsko-ukraińskiej oraz platformę internetową pomagamukrainie.gov.pl. Dzięki temu, każda organizacja pozarządowa może łatwo zarejestrować się, a następnie przejść odprawę celną w uproszczonej procedurze, wioząc pomoc humanitarną na Ukrainę.

Przy wsparciu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zrealizowaliśmy i przekazaliśmy także pomoc humanitarną przygotowaną przez 38 państw.

Wspólne działanie Polaków dla Ucrania

Pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy koordynowana jest przez polski rząd, ale wsparcie organizowane jest olbrzymim wysiłkiem wszystkich Polaków. Pomoc przekazywana jest także przez samorządy, organizacje pozarządowe, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz prywatne firmy.

Wszyscy razem bądźmy solidarni z Ukrainą, aby mogła przetrwać i obronić się przed rosyjską agresją.

