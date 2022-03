‘Lo golpearon levemente, golpeándolo en el cuerpo y en la cara’: otro relato sobre malos tratos a manifestantes detenidos

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Ilustración de PRAVSHA.ART

Después de brutales detenciones en manifestaciones contra la guerra en Minsk el 27 y 28 de febrero, los agentes del orden continuaron golpeando y torturando a los bielorrusos en las cárceles. Según defensores de derechos humanos, 616 personas han sido encarceladas por participar en acciones contra la guerra. Se les mantiene en centros de detención en condiciones infrahumanas, mientras los agentes los maltratan físicamente. Un hombre que cumplía una sentencia de detención administrativa en Minsk y en Žodzina le contó a Viasna sobre la tortura y las condiciones en el centro de detención, así como sobre lo que lo mantuvo en marcha todo el tiempo.

El hombre fue arrestado el 27 de febrero en una protesta contra la guerra en Minsk. Al igual que los demás participantes, había venido allí para expresar su desacuerdo con la agresión de Rusia contra Ucrania.

“Me detuvieron con bastante delicadeza, me derribaron, pero rápidamente me levantaron y con calma me llevaron al autobús. […] Un hombre tenía sangre en la cara (parecía que tenía el labio roto), y al otro lo encontraron con una pequeña navaja y lo amenazaron con que lo castigarían por tenerla. En general, la policía nos acosaba verbalmente, pero no golpeaba a nadie”.

En la comisaría, inmediatamente pusieron a todos los detenidos contra la pared mientras los agentes les pedían la información necesaria. La policía elaboró ​​informes por piquetes no autorizados en virtud del artículo 24.23 del Código Administrativo y los transportó al centro de detención preventiva en Minsk.

“En una celda diseñada para seis, si no me equivoco, éramos 14. La celda apestaba y no había papel higiénico ni jabón. El pase de lista tuvo lugar en la celda. A la mañana siguiente nos dieron gachas de avena y pan (resultó que ese día no comimos nada más)”.

Al día siguiente de que el tipo fuera sentenciado a arresto administrativo, fue trasladado a Žodzina, donde cumplía la mayor parte de su condena. El fin de semana a los detenidos se les permitía ducharse. Los oficiales les dieron cinco minutos para desvestirse, lavarse y vestirse, por lo que solo pudieron permanecer bajo el agua tibia unos segundos.

“Me pusieron en una celda destinada a ocho personas. Había alrededor de 30 hombres detenidos allí. La celda tenía literas de metal de dos pisos sin colchones, piso de baldosas y luces fluorescentes, solo había agua fría en la celda y había dos ventanas.

Los defensores de los derechos humanos han sido informados repetidamente sobre las palizas a los manifestantes contra la guerra y la denegación de asistencia médica en el centro de detención de Minsk. Los manifestantes fueron golpeados con porras, les golpearon la cabeza contra la pared e incluso les rompieron las costillas a dos hombres. Ahora los ex detenidos también informan haber sido golpeados por miembros del centro de detención en Žodzina.

“Al principio nos hicieron estar de pie durante una hora, tal vez una hora y media antes de que se apagaran las luces. Al día siguiente nos hicieron estar de pie en una posición medio sentada con las manos detrás de la cabeza. En otra ocasión, un miembro del personal entró en la celda y le encontraron algo defectuoso, y cuando el tipo respondió a su pregunta, lo llevaron al baño. Cuando regresó, nos dijo que lo pusieron contra la pared y lo golpearon levemente, golpeándolo en el cuerpo y en la cara. No había signos de golpes o daños significativos.

Algunos fueron golpeados con moderación. Todos regresaron a la celda de pie. Parecía que el objetivo era simplemente intimidar a la gente. Por la noche [los agentes] exigieron guardar silencio, entraron en la celda, eligieron a una víctima (en nuestro caso eran jóvenes y de pelo largo), los llevaron al baño, donde la puerta, según tengo entendido, quedó abierta. y golpear a la gente. Todos escucharon los aplausos y muchos temblaban”.

El ex detenido dijo que algunos de los hombres tienen dolores de garganta y resfriados, pero no han recibido el tratamiento médico necesario.

El tipo también habló sobre lo que ha mantenido el ánimo positivo de los detenidos.

En la noche del 7 de marzo, las chicas en algún lugar cercano cantaron bellamente y en voz alta. Aplaudimos después. Lo que mantiene el espíritu en la celda es la compañía en la que te encuentras. Todos son personas diferentes, pero hermosas”.

OSI MIL