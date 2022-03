22.03.2022 Szybki zwrot nadpłaty PIT i VAT dzięki usłudze AUTO ZWROT

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szybki zwrot nadpłaty PIT i VAT dzięki usłudze AUTO ZWROT22.03.2022

Krajowa Administracja Skarbowa szybko zwraca nadpłatę podatku PIT i VAT na rachunki bankowe podatników.

Dzięki automatyzacji zwrotów pieniądze mogą trafić na konto w ciągu kilku dni.

Przez system AUTO ZWROT przeszło już ponad 1,1 miliona zwrotów podatku.

Automatyzacja zwrotów zdecydowanie skróciła czas przekazania środków na konto podatnika. To kolejne rozwiązanie programu „Klient w centrum uwagi KAS”, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dzięki automatyzacji obsługa prawidłowych dokumentów przebiega bez udziału pracowników. Ułatwia to zna cznie pracęęwych

– podkreśla zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Jak działa AUTO ZWROT

Automatyzacja obejmuje zwroty VAT do kwoty 5 tys. zł i zwroty nadpłat PIT-37 do kwoty 5 tys. zł z zeznań złożonych w przez usługę Twój e-PIT.

Korzyści dla podatników

System AUTO ZWROT skrócił czas obsługi deklaracji i przyspieszył zwrot podatku. Wpływa to na poprawę płynności finansowej podatników. Automatyczne zwroty to również ograniczenie kontaktów klienta z urzędem skarbowym, dzięki wykorzystaniu przez urząd posiadanych informacji i danych.

Do 18 marca 2022 w automatyczny sposób zrealizowano 1 030 085 nadpłat PIT i 105 907 zwrotów VAT.

