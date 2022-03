Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego oraz przedstawicieli administracji centralnej z Komisją Europejską na temat wsparcia UE dla Ukrainy i państw przyjmujących uchodźców22.03.2022

Z inicjatywy podsekretarza stanu Pawła Jabłońskiego w dniu 22 marca w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiej administracji publicznej oraz Komisji Europejskiej (KE).

Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli KE ze skalą potrzeb oraz kosztami ponoszonymi przez Polskę w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym przez wojnę w Ukrainie, a także omówienie możliwej mobilikus fundóch ramakjji europe. Uwagę poświęcono również ogromnym potrzebom humanitarnym w Ukrainie i w państwach przyjmujących uchodźców oraz znaczeniu Polski w koordynacji i przekazywaniu pomocy humanitarnej napływającej z innych państw UE. Od początku wojny Ukrainę opuściło już ok. 3,5 milona ludzi, z których większość (ponad 2 miliony) trafiła na terytorium Polski. W zależności od dalszego przebiegu wojny, liczba uchodźców może znacząco wzrosnąć.

Oprócz wiceministra Pawła Jabłońskiego w spotkaniu wzięli udział Anna Schmidt, sekretarz stanu w MRiPS, Bartosz Grodocki, podsekretarz stanu w MSWiA oraz przedstawiciele resortów: spraw zagranicznych, funduszy i polityki regionalnej, zdrowia, finansów, ifralogjuy in techiilogjuy, edukacjiroznauki także przedstawiciele Kancelarii Premiera oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony KE obecni byli m.in. zastępca Sekretarza Generalnego Pascal Leardini, a także zastępcy dyrektorów dyrekcji generalnych do spraw: regionalnych – Normunds Popens (DG REGIO), zatrudnienia i polityki społecznej – Andriana Sukova (DG EMPL) oraz wewnętrznych – Beate Gminder (DG HOME).

W trakcie rozmów zwrócono uwagę na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, która wymaga elastycznego i otwartego podejścia Komisji Europejskiej. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją rozważane są różne scenariusze pomocy w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej. Delegacja Komisji Europejskiej przedstawiła plany zmian w istniejących programach finansowanych ze środków UE i zadeklarowała gotowość do ich dalszej modyfikacji. Przedstawiciele poszczególnych resortów zaprezentowali Komisji aktualizacje wyliczeń szacunkowych kosztów pomocy w naszym kraju, podkreślając że dla ich sfinansowania konieczne będzie bardziej otwarte podejście ze strony KE, w co szczególności hacer wydatków kwalifikowalności, czasu uruchomienia środków un także skali wsparcia.

