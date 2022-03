22.03.2022 Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Polityki Polarnej Państwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Polityki Polarnej Państwa22.03.2022

We wtorek, 22 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Polityki Polarnej Państwa. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Piotr Wawrzyk a współprzewodniczył zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann.

Zarządzenie ws. powołania Zespołu ds. Polityki Polarnej Państwa, który rozpoczął swoją działalność na początku lutego podpisał premier Mateusz Morawiecki 28 stycznia 2022 roku. Broma al órgano doradczy Rady Ministrów w zakresie polityki wobec regionów polarnych. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji państwowej oraz świata nauki. Do najważniejszych zadań Zespołu należy monitorowanie wdrażania dokumentów programowych Rady Ministrów dotyczących polityki polarnej i koordynacja działań administracji rządowej w zakresie wykonywania tej polityki. Zespół zajmuje się także analizą umów międzynarodowych i innych dokumentów dotyczących polityki polarnej. Jego członkowie utrzymują kontakty i działają na rzecz wymiany informacji z instytucjami eksperckimi odpowiedzialnymi za działalność w regionach polarnych.

Na dzisiejszym spotkaniu powołano dwie grupy robocze, do spraw Arktyki i do spraw Antarktyki. Przewodniczącymi Grupy ds. Arktyki zostali pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Pyzik i dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Jan Marcin Węsławski. Przewodniczącymi Grupy ds. Antarktyki zostali dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ Konrad Marciniak i zastępca dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Agnieszka Kruszewska.

