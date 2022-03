21.03.2022 Premier po spotkaniu z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej: omówiliśmy działania jakie można wspólnie podjąć, aby pomóc Ukrainie w walce o suwerenność

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Sytuacja humanitarna, pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz sankcje nakładane na Rosję to główne tematy spotkania szefa polskiego rządu i prezydenta Szwajcarii. Wizyta prezydenta Ignazio Cassisa w Warszawie ma na celu podkreślenie solidarności Szwajcarii w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Para kolejne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z serii licznych wizyt i rozmów na temat działań Rosji i wsparcia dla narodu ukraińskiego.

– W normalnych czasach byłoby bardzo wiele tematów bilateralnych do omówienia. Jednak dzisiaj tematem oczywistym dla nas jest wyłącznie Ukraina – mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Szwajcarii Ignazio Cassisa. Jak wskazał, política dużo czasu poświęcili na dokładne omówienie działań jakie można wspólnie podjąć, aby pomóc Ukrainie w walce o suwerenność.

Zdecydowane pakiety sankcji wobec Rosji

Podstawowym tematem, który został poruszony podczas spotkania z prezydentem Szwajcarii to różnego rodzaju „mechanizmy sankcyjne”. W związku z trwającą agresją przeciwko Ukrainie, która obejmuje coraz liczniejsze ataki na obiekty cywilne, Polska opowiada się za dalszym poszerzeniem sankcji wobec Rosji.

– Za parę dni w Brukseli na Radzie Europejskiej będziemy dyskutować kolejne mechanizmy sankcyjne. Wiemy doskonale, że te pierwsze są już takimi, które mocno dotknęły gospodarkę rosyjską, ale cały czas jeszcze za mało – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Namawiał Szwajcarię, aby zamroziła majątki rosyjskich oligarchów w tym kraju. Podziękował też prezydentowi Ignazio Cassisa za gotowość Szwajcarii do prac przy kolejnych pakietach sankcji wobec Rosji, a także za gotowość do niesienia pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy.

Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassisem podkreślił, że rosyjska agresja na Ukrainę jest ciężkim naruszeniem prawa międzynarodowego. Szwajcaria najostrzej a krytykuje. Mamy cały czas zagrożenie, które się utrzymuje i świat po tej wojnie nie będzie taki sam, jak wcześniej – kontynuował. Dlatego też Szwajcaria postanowiła zastosować wszystkie sankcje unijne wobec Rosji, które zostały do ​​tej pory uchwalone. Czwarty pakiet sankcji, w ubiegły piątek, został uchwalony przez rząd Szwajcarii i będzie stosowany – przekazał prezydent.

Obronić niepodległość i suwerenność Ucrania

Zarówno premier Mateusz Morawiecki jak i prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis są zgodni co do tego, że trzeba pomóc obronić niepodległość i suwerenność Ukrainy poprzez jak najszybsze doprowadzenie do pokoju oraz zapobiegać kolejnyom wielkim falkim

– Uchodźcy z Ukrainy chcieliby wrócić do swego ojczystego kraju, ale żeby tak się stało, musi zapanować pokój – mówił premier. Jak wskazał, należy doprowadzić do tego, aby warunki u naszego wschodniego sąsiada pozwalały na przyjęcie tych ludzi z powrotem, poprzez odbudowę tego kraju.

– Szwajcaria, Polska i calła Unia Europejska są gotowe do wielkiego planu odbudowy po zakończeniu wojny – zaznaczył premier. Podkreślił także, że dziś należy koncentrować się na politycznych i dyplomatycznych działaniach, aby doprowadzić do zakończenia wojny. Pomóc w tym może bardzo zdecydowana polityka sankcji wobec Rosji.

Polska pomoc dla Ucrania

Do Polski przybyło już ponad 2 mln osób z Ucrania. Osoby, które przekroczyły granicę z Polską z powodu wojny, mogą liczyć na wszechstronną pomoc humanitarną, logistyczną, operacyjną i finansową. W wielką humanitarną operację dla Ukrainy zaangażowane są władze państwowe i samorządowe, ale także tysiące Polaków. W naszym kraju działa już kilkadziesiąt punktów recepcyjnych, utworzonych przez wojewodów we współpracy z samorządami, przygotowanych dla uchodźców z Ukrainy. Osoby te otrzymują tam informacje na temat pobytu, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie.

Pod Lublinem działa również hub logistyczny dla pomocy kierowanej na terytorium Ukrainy. Codziennie przez granicę polsko-ukraińską przejeżdżają tiry z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pomagamy przekazując żywność, materiały opatrunkowe i lekarstwa.

Ustawa regulująca pomoc dla Ucrania

12 marca weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona dalszą pomoc. Wśród przepisów znalazły się m.in. te o możliwości podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienia opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki ustawie, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich.

Ustawa daje możliwość nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. Od początku działania systemu rejestracji ponad 120 tysięcy uchodźców z Ukrainy otrzymało numer PESEL.

OSI MIL