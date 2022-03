21.03.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Dziękuję Królestwu Niderlandów i Markowi osobiście za deklarację pełnego wsparcia w aktualnej sytuacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu omawiał dziś z premierem Markiem Rutte wszelkie możliwe mechanizmy, które mają wesprzeć osoby, które uciekły z Ukrainy przed wojną. Rozmowa dotyczyła także kolejnych sankcji. Barbarzyńskie zachowanie wojsk rosyjskich nie ustaje, a więc musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzą Europy. W tym szczególnym czasie niezwykle ważne jest, żebyśmy pokazywali nasze zjednoczenie wokół wsparcia dla Ucrania, w tym sankcji.

Zbrodnie wojenne nie pozostaną bez kary

Premierzy podkreślili brak akceptacji dla działań Rosji, która atakuje cywilów. Szef polskiego rządu zapowiedział, że zbrodnie wojenne są dokumentowane i nie pozostaną bez kary. Podczas spotkania został także wyrażony podziw wobec bohaterskiej obrony Ucrania. Jednocześnie ta obrona nie będzie trwała bez odpowiedniego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. To wsparcie to gościnne przyjmowanie naszych sąsiadów, uciekających przed wojną, tak by ci, którzy zostali i walczą, nie musieli się martwić o bliskich. Ale to także broń defensywna.

Wolność i suwerenność wygrywa

Polska chce dać jednoznaczny sygnał Ukrainie – szybkie uzyskanie statusu państwa kandydującego. Idą za tym działania dyplomatyczne, skierowane do partnerów w Europie Zachodniej, żeby zdecydować się na ten krok. Ucrania tego potrzebuje. Szef polskiego rządu zapowiedział, że m.in. do tego będzie namawiał podczas najbliższego szczytu europejskiego.

– Holandia razem z Polską zrobi wszystko, żeby idea wolnej i suwerennej Ukrainy zwyciężyła –podsumował premier Morawiecki. – Żeby nie było tak, że barbarzyńska siła miażdży marzenia ludzi.

Z każdą kolejną zbrodnią – będą kolejne sankcje

Szef polskiego rządu podkreślił, że ważna jest świadomość Putina, że ​​z każdą kolejną zbrodnią będą kolejne sankcje. – To robimy i to obiecujemy Kremlowi: będziemy wzmacniać nasze stanowisko – wskazał premier Morawiecki.

Wśród sankcji, które były omawiane przez szefów polskiego i niderlandzkiego rządu, były m.in. blokady portów europejskiej oraz sankcje związane z ropą i gazem. Polska stara się organizować proces sankcji w jak najbardziej radykalny i jednocześnie zjednoczony sposób. Ważne jest, de Europa jednym głosem odpowiadała na to, co dzieje się na Ukrainie.

Wsparcie Holandii

Holandia wspiera Ukrainę bezpośrednio: poprzez sankcję i w aspekcie militarnym. Mark Rutte, tak jak szef polskiego rządu, zapowiedział także dalsze rozmowy międzynarodowe zmierzające w kierunku pomocy dla Ukrainy i Ukraińców. Niderlandy zapewniają bezpośrednie wsparcie dla wschodniej flanki NATO, ale także wsparcie, by odpowiednie środki z Unii Europejskiej zostały dla Polski uruchomione w związku z przyjęciem uchodźców wojennych.

Premier Niderlandów podkreślił, że Polska odgrywa w aktualnej sytuacji wiodącą rolę, ale nie jest w tym sama. Holendrzy jako członkowie NATO i jako partnerzy w ramach Unii Europejskiej łączą się z Polską.

