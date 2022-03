21.03.2022 Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych21.03.2022

Głównym tematem poniedziałkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w Brukseli była rosyjska agresja wobec Ucrania. W tym kontekście odbyło się również spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Mołdawii Nicolae Popescu. Na spotkaniu omówiono także sytuację w Mali i uzgodniono projekt Kompasu Strategicznego UE, którego przyjęcie planowane jest na nadchodzącej Radzie Europejskiej.

Ministro Rau Podkreślił, że Rosnąca Brutalność Rosyjskich Działań Wojennych Na Ukrainie Wymaga Pilnych Działań Ze Strony Ue, Idących Jeszcze Dalej Niż Dotychczasowe, W Tym PeżNo Odcięcia Rosyjskiego Systemu Finnsowego OD Swift Oraz Zakazu Importu Węglowodorów Z Rosji. Wskazał też na konieczność dalszych pilnych dostaw uzbrojenia i wyposażenia dla sił zbrojnych Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji ponownie zaapelował o jak najszybsze procedowanie wniosku Ukrainy o członkostwo w UE i przyznanie jej statusu państwa kandydującego. Wskazał również na konieczność pilnego opracowania planu wsparcia odbudowy Ukrainy po wojnie. Powinien on uwzględniać refleksję nad możliwością wyegzekwowania partycypacji w kosztach odbudowy Rosji, odpowiedzialnej za ogromne zniszczenia. Ministro zasugerował również rozważenie możliwości dalszych wizyt wysokiego szczebla w Kijowie.

Podczas spotkania z ministrem Popescu szef polskiego MSZ podkreślił, że także jako urzędujący przewodniczący OBWE, uważnie śledzi sytuację bezpieczeństwa i humanitarną w Mołdawii, w szczególnośny w separatystyczzum. Zwrócił uwagę, że w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy i innych wyzwań stojących przed Mołdawią, należy wzmacniać jej stabilność i bezpieczeństwo. W tym kontekście wyraził poparcie dla zaproponowanej przez Komisję Europejską pomocy makrofinansowej dla Kiszyniowa i dla innych form wsparcia z budżetu Unii. Zaznaczył też, że Polska wspeera aspiracje europejskie Mołdawii i jej wysiłki na drodze reform.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się także do przyjęcia Kompasu Strategicznego, który powinien wzmacniać europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, w ścisłej współpracy z NATO i w uzupełnieniu działań Sojuszu. W sytuacji rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, UE musi być zdolna do skutecznego działania w koordynacji z NATO i do zacieśniania współpracy z podobnie myślącymi partnerami. Kluczowe jest także odpowiednie zwiększenie budżetów obronnych państw członkowskich.

