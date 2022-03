19.03.2022 Premier: aby być skutecznym na polu walki trzeba posiadać nowoczesną broń i wzmocnioną armię

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej – szczególnie teraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę – bezpieczeństwo kraju, Polek i Polaków staje się niekwestionowanym priorytetem działań rządu. Wciąż trwa proces modernizacji polskiej armii i rozbudowa jej potencjału. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO w Lubiczowie. Firma specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych na rzecz przemysłu obronnego. Bezpieczeństwo jest podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa wskazał premier.

Polska armia musi porć dobrze uzbrojona

Chcemy wykorzystać wielki potencjał polskich inżynierów i badawczy takich zakładów jak ten – mówił premier podczas wizyty w Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym TELESYSTEM-MESKO. Jak dodał, w tym zakładzie powstaje nowoczesna broń, powstają pociski Piorun, które są w stanie strącać obiekty latające. A polska myśl technologiczna, polskie patenty – kontynuował.

Premier podkreślił, że rząd przeznacza coraz więcej środków na unowocześnienie armii i w najbliższych kwartałach będziemy to robić w wymiarze do tej pory niespotykanym. Jak zaznaczył, Polska na Radzie Europejskiej zaproponowała, żeby wydatki na obronność zostały wyjęte poza nawias wszystkich regulacji Unii Europejskiej.

Liczniejsze wojsko i więcej pieniędzy na obronność

18 de marzo de 2022 r. prezydent podpisał ustawę o obronie Ojczyzny. Jest ona odpowiedzią na coraz trudniejszą sytuację geopolityczną w regionie. Zakłada wzmocnienie polskiej armii – zwiększenie liczby żołnierzy, wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Ustawa porządkuje też przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP. Jeden dokument zawiera regulacje, które wcześniej znajdowały się w kilkunastu różnych ustawach.

Ustawa o obronie Ojczyzny zapewni dodatkowe finansowanie Sił Zbrojnych. Od przyszłego roku nastąpi wzrost wydatków z budżetu państwa na obronność do co najmniej 3 proc. PKB. Przewiduje także utworzenie nowego źródła finansowania, jakim jest Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przyjęty w ustawie tryb programowania rozwoju Sil Zbrojnych obejmuje określanie przez Rade Ministrów, CO 4 lata, szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji Sil Zbrojnych na 15-letni okres planistyczny oraz wprowadzanie przez Ministra Obrony Narodowej, na podstawie tego dokumentu, programu rozwoju Sil Zbrojnych.

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESISTEMA-MESKO Sp. zoo.

Firma specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych na rzecz przemysłu obronnego. Tworzy nowoczesne rozwiązania techniczne dedykowane dla “inteligentnego” uzbrojenia. Realizuje też produkcje elementów uzbrojenia.

Spółka plasuje się w ścisłej czołówce światowych producentów głowic naprowadzających i przedsiębiorstw sektora high-tech. Najbardziej znanymi produktami, które współtworzy spółka, jest ciągle rozwijana, głowica samonaprowadzająca na podczerwień zabudowana w rakietach Grom oraz głowica zabudowana w rakietach Piorun.

