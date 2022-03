18.03.2022 Preferenceje dla spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przekazujących pomoc dla obywateli Ukrainy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Finansów podpisał rozporządzenie o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.

Preferenceja ma obowiązywać w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Podpisane rozporządzenie przewiduje zaniechanie Poboru ryczałtu od dochodów Spolek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością Gospodarcza, w związku z przekazaniem w formie darowizn lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz podmiotów wymienionych w art . 38w ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Zaniechanie ma zastosowanie do darowizn i nieodpłatnych świadczeń realizowanych, w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 38w ust. 1 ustawy o CIT podmiotami, na rzecz których podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek, mogą przekazywać darowizny lub świadczyć nieodpłatne świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy są:

organizacje, o których mowa w art. 3 uds. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ucrania,

jednostki samorządu terytorialnego,

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

podmioty wykonujące na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Zaniechanie poboru ryczałtu ma objąć wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. podmiotów.

Nie określamy ich rodzajów, ze względu na spodziewaną ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji faktycznej, w jakiej znalazł się dany uchodźca. Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.

Preferenceja obowiązywać będzie w odniesieniu do dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą osiągniętych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU

OSI MIL