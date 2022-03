18.03.2022 Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z 8. rocznicą nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Osiem lat temu Rosja dokonała zbrojnej aneksji Półwyspu Krymskiego. 18 de marzo de 2014 r., po nielegalnie przeprowadzonym „referendum”, bezprawnie ogłoszono Krym częścią Federacji Rosyjskiej. Jak przewidywaliśmy, był to tylko początek zaplanowanych na lata rosyjskich działań zbrojnych, podważających integralność terytorialną Ucrania. 24 luego 2022 r. Rosja podjęła decyzję, por kontynuować swoje bezprawne działania i posunęła się dalej, dokonując brutalneji niesprowokowanej agresji na całość terytorium państwa ukraińskiego. Napaść na suwerenne, pokojowe i demokratyczne państwo stoi w jaskrawej sprzeczności z podstawowymi zasadami cywilizacyjnymi i przypomina najmroczniejsze fragmenty dziejów XX wieku. Jest rażącymi niekwestionowanym pogwałceniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego, popełnianym z pełną premedytacją.

Polska konsekwentnie potępia nielegalną aneksję Krymu i w najmocniejszych słowach potępia bezprecedensowy atak zbrojny na Ukrainę. Niezmiennie wspieramy dążenia Ukrainy do zachowania integralności terytorialnej swojego państwa.

Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec podejmowanych przez Federację Rosyjską bezprawnych działań mających na celu legitymizację i utrwalenie dokonanej nielegalnej aneksji Krymu. Dodatkowo potępiamy przypadki łamania praw człowieka, w tym prześladowania rdzennych Tatarów Krymskich, postępującą militaryzacją półwyspu, a także przymusowy pobór do armii rosyjskiej i dyskryminację ze wzglęniedu na wyznadu.

Jesteśmy wyjątkowo oburzeni barbarzyńskimi atakami Rosji na ludność cywilną Ukrainy, w tym dzieci, jak również na inne cele o charakterze niewojskowym: szkoły, przedszkola, instytucje kultury. Rosja celowo łamie zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, myśląc, że złamie społeczeństwo ukraińskie i zmusi je do kapitulacji. Cały świat stoi w podziwie dla heroizmu obrońców Ukrainy Potępiamy zbrodniczy akt bombardowania teatru w Mariupolu, w którym schronili się przed rosyjskim atakiem ukraińscy cywile – tam również znajdowały się dzieci. Nigdy nie będziemy dawać przyzwolenia na narażanie ludzkiego życia.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania przez Rosję masowego użycia sily przeciwko suwerennemu państwu europejskiemu i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich Sil i Sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy, nie tylko z Krymu – półwyspu, po który nielegalnej aneksji broma wykorzystywany przez Federację Rosyjska hacer barbarzyńskiej Zbrojnej agresji na pozostałą część Ucrania. Wzywamy Federację Rosyjską do przestrzegania porozumień uwzględniających reżimy zawieszenia broni i umożliwienia dostępu ludności cywilnej do pomocy humanitarnej. Żądamy zaprzestania prowadzenia przez Federację Rosyjską agresywnej polityki.

Łukasz Jasina Recznik Prasowy MSZ

