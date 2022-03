17.03.2022 Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk odbył rozmowy w Kopenhadze i Helsinkach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dniach 15-17 marca wiceminister Szynkowski vel Sęk odwiedził Kopenhagę i Helsinki. Celem rozmów było omówienie skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wypracowanie dalszych sposobów wsparcia tego kraju oraz jego obywateli uciekających przed wojną, w tym koordynacji działań na rzecz pomocy humanitarnej. Przedmiotem konsultacji było także bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu i Europy. Wiceminister spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych w Danii i Finlandii.

W dniu 15 marca br. wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk odbył rozmowy w Kopenhadze z Flemmingiem Møller Mortensenem, ministrem współpracy rozwojowej, Idą Hannibal, doradczynią ds. europejskich premier M. Frederiksen, przewodniczącymi parlamentarnych Komisji Polityki Zagranicznej Martinem Lidegaardem i Komisji Obrony Rasmusem Jarlovem. Wiceminister odwiedził tomó la División de Suministros de UNICEF, największe na świecie magazyny pomocy humanitarnej oraz spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych w Ambasadzie RP w Kopenhadze.

Podczas spotkań w Kopenhadze omówiono aktualną sytuację humanitarną i uchodźczą na granicy polsko-ukraińskiej oraz działania Polski w wymiarze humanitarnym, politycznym, gospodarczym i wojskowym. Wiceminister Sz. Szynkowski vel Sęk poinformował o przyjętej przez polski parlament ustawie regulującej status ukraińskich uchodźców w Polsce. Zaapelował o dalsze zaangażowanie Danii w pomoc dla Ukrainy poprzez polskie zaplecze logistyczne, co spotkało się ze zrozumieniem i gotowością wsparcia ze strony duńskiej. Zgodzono się co do konieczności wprowadzenia dalszych sankcji na Rosję i podkreślono znaczenie postępującej budowy gazociągu Baltic Pipe dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Wiceminister Szynkowski podkreślił, że embargo na rosyjski gaz i ropę naftową byłyby najbardziej skutecznymi sankcjami na Rosję, mającymi efekt w postaci dużo większego spadku rosyjskiego PKB. Sektor energetyczny stanowi bowiem podstawowe źródło dochodów budżetowych, a tym samym jest głównym źródłem finansowania reżimu oraz działań zbrojnych

W dniach 16-17 marca Sekretarz Stanu Sz. Szynkowski vel Sęk złożył wizytę w Finlandii, w czasie której spotkał się z Sekretarz Stanu w MSZ Republiki Finlandii Johanną Sumuvuori i Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Eduskunty Jussi Halla-aho.

Głównym tematem rozmów wiceministra była napaść Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje militarne, gospodarcze i humanitarne. Rozmówcy zgodzili się, że konieczne jest powstrzymanie agresywnych zapędów Rosji i konsekwentne wdrażanie uzgodnionych sankcji, które, jak już widać, odnoszą skutek.

Rozmówcy omówili ponadto wyzwania związane z napływem uchodźców z terytorium Ukrainy. Wiceminister Szynkowski vel Sęk przedstawił sytuację na granicy jako wspólny wysiłek całej Unii Europejskiej.

Polski rozmówca zwrócił też uwagę, że chociaż Polska poradziła sobie z bezprecedensowym napływem uchodźców z Ukrainy, to jednak trudno przewidzieć wyzwania, przed jakimi trzeba będzie stanęwyter śminou-go i. Z tego też powodu liczymy na wsparcie ze strony naszych europejskich partnerów.

Wiceminister podkreślił, że odcięcie się od dostaw Surowców z Rosji stanowi jedyny Skuteczny Srodek powstrzymania reżimu Putina w konflikcie z Ukraina oraz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa w Europie w Długiej perspektywie, jakie że dochód z ich sprzedaży stanowi Główne źródło finansowania działań wojennych przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom i stanowić może takie źródło i do przyszłych agresywnych działań.

Rozmówcy zgodzili się ponadto co do konieczności zacieśnienia współpracy dwustronnej. W obliczu najgroźniejszego kryzysu bezpieczeństwa w regionie od czasu II wojny światowej bliskie kontakty i ścisła koordynacja stanowisk państw podobnie myślących jest szczególnie cena.

W ramach wizyty w Finlandii Mín. Szynkowski vel Sęk spotkał się ponadto z przedstawicielami fińskiej Polonii, którym podziękował za troskę o pielęgnowanie języka polskiego i polskich tradycji narodowych oraz wymienił poglądy na temat aktualnej sytuacji w Polsce zwikał

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL