Manifestante arrestado: “Sacó a una mujer al pasillo y le golpeó la cabeza contra la pared”

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

El 28 de febrero se anunciaron protestas contra la guerra en las estaciones de tren de Minsk y otras ciudades de Bielorrusia. A la hora señalada, una gran cantidad de equipos y vehículos antidisturbios se reunieron cerca de la estación de tren de Minsk. Los agentes del orden arrestaban a personas que coreaban “¡No a la guerra!”. Ese día fueron detenidas más de 70 personas. Entre ellos había una chica, que decidió grabar en vídeo las detenciones. Ella le contó a “Viasna” sobre la golpiza a un compañero de celda por parte de un funcionario de prisiones, el hecho de que había 35 hombres en la celda de cinco camas y que a las mujeres detenidas el 27 de febrero se les dio comida por primera vez el 1 de marzo.

Después de que la niña fuera arrestada el 28 de febrero por tomar un video de agentes de la ley subiendo a un hombre a un autobús policial, ella, junto con otros detenidos, fue llevada al departamento de policía.

“Éramos 10 en el departamento de policía, de los cuales yo era la única persona mayor de edad. […] Me llevaron a la oficina, donde empezaron a hacer un protocolo”, dijo.

Al redactar el informe, los policías le pidieron que no hablara bielorruso, ya que no entienden este idioma. Luego de eso, fue llevada al centro de detención preventiva.

Dado que el personal penitenciario la reconoció como una ex detenida, la niña había cumplido anteriormente una detención administrativa allí, recibió más insultos que los demás. Esta vez pasó allí tres días antes del juicio.

“En cuanto a la cantidad de personas, en mi celda doble había 17 personas. Sé que en algunas celdas había entre 11 y 14 mujeres. Los muchachos tenían 35 personas por celda de cinco personas y les quitaron la ropa de abrigo. Nuestra celda no tenía lavabo, había cucarachas y cochinillas. Debido al hacinamiento, estaba mal ventilado y caluroso. De vez en cuando nos despertábamos por la noche porque no teníamos suficiente aire, incluso las escotillas de comida estaban cerradas. Nos daban comida una vez al día. Supe por los que fueron arrestados el 27 de febrero que no fueron alimentados hasta la mañana del 1 de marzo. Los que serían transportados a Žodzina no fueron alimentados en absoluto”.

La niña también habló sobre su conflicto con el oficial notoriamente violento Yauhen Urubleuski. Las mujeres le pidieron papel higiénico y que abriera la trampilla de la comida para que hubiera más aire, pero él declinó groseramente su pedido.

“Empezó el conflicto. […] Urubleuski sacó a una de las mujeres al pasillo y le golpeó la cabeza contra la pared”.

Sin embargo, la niña señala que las mujeres de la celda se apoyaron mutuamente y se mantuvieron optimistas.

Fue juzgada tres días después. Su caso fue enviado a “revisión” y fue liberada porque había vencido el período de detención de 72 horas. Los agentes de policía quisieron volver a detenerla, pero no lo hicieron a tiempo.

OSI MIL