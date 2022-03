17.03.2022 Premier w Gruzji: zgadzamy się, że trzeba robić wszystko, aby wspomóc Ukrainę walczącą o wartości europejskie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wojna to nie tylko pogwałcenie prawa międzynarodowego. Para przede wszystkim ludzkie dramaty. Rosyjska inwazja wpływa również na geopolitykę i bezpieczeństwo w naszym regionie. Dlatego premier Mateusz Morawiecki kontynuuje działania dyplomatyczne na wielu płaszczyznach. Wszystkie łączy chęć zapewnianie jak największego i skutecznego wsparcia dla Ukrainy. Agresja Rosji, działania wspólnoty międzynarodowej oraz podsumowanie spotkania w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim to główne tematy rozmów premiera Polski z premierem Gruzji Iraklim Garibaszwilim w Batumi. Podczas wizyty odsłonięty został pomnik śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 2008 r. wsparł Gruzję w czasie rosyjskiej inwazji.

Zdecydowane pakiety sankcji wobec Rosji

W związku z trwającą agresją przeciwko Ukrainie, która obejmuje coraz liczniejsze Ataki na obiekty cywilne, ostrzał cywilów w trakcie ewakuacji oraz Walki w pobliżu Elektrowni jądrowych, Polska opowiada się za dalszym poszerzeniem sankcji wobec Rosji – Jesteśmy w awangardzie konstruowania nowych, coraz Dalej idących sankcji, które powinny być coraz mocniejsze – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Gruzji.

Podkreślił, że trzeba robić wszystko, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Rosji poprzez m.in. przyjmowanie i zdecydowane egzekwowanie pakietu sankcji – z każdym dniem wojny powinny one być coraz mocniejsze – kontynuował premier.

Szef polskiego rządu rozmawiał o włączeniu się Gruzji we wdrażanie szerokiego pakietu sankcji nałożonych na Rosję.

Polska wspiera aspiracje wspólnotowe Gruzji

Premierzy omówili również wyzwania związane z aspiracjami Gruzji, w szczególności ze złożonym niedawno wnioskiem o członkostwo w Unii Europejskiej. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki Polska wspiera drogę Gruzji do wspólnoty europejskiej – miejsce Gruzji jest w Europie – mówił. Przekazał także słowa wsparcia dla Gruzji, w kontekście bardzo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej, która jest wynikiem agresji rosyjskiej na Gruzję. 20 procesos terytorium tego kraju broma okupowane przez Rosję.

Polska wspiera także aspiracje euroatlantyckie Gruzji oraz integralność terytorialną w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Wsparcie Gruzji w czasie rosyjskiej inwazji w 2008 r.

W obecności premierów Polski i Gruzji, odsłonięty został pomnik śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 2008 r. wsparł Gruzję w czasie rosyjskiej inwazji.

Premier przypomniał słowa ówczesnego prezydenta, wypowiedziane w 2008 r. w Tbilisi, w czasie kiedy przyleciał do zaatakowanej przez Rosjan Gruzji, aby pokazać im wsparcie.

Podczas przemówienia śp. Prezydent Lech Kaczyński powiedział m.in. w kontekście działań Rosji „dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie a później może i czas na Polskę”. Te słowa okazały się prorocze i musimy tę przestrogę wziąć sobie głęboko do serca, bo ona na naszych oczach się spełnia” – podsumował premier Mateusz Morawiecki

