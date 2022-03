17.03.2022 Polsko-brytyjska współpraca wojskowa wzmacnia wschodnią flankę OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Możemy liczyć na Wielką Brytanię. Wtedy, kiedy Polska została zaatakowana przez reżim białoruski, kiedy przeprowadzano ataki hybrydowe na polską granicę, wtedy właśnie rozmawiałem z Benem Wallace’m, który zaproponował wsparcie w postaci żołnierzy z brytyj Żołnierze w bardzo krótkim czasie przyjechali do Polski i do dziś służą na granicy polsko-białoruskiej wspierając polskich żołnierzy. Bardzo za to dziękuję” – ministro powiedział Mariusz Błaszczak po zakończeniu rozmów z sekretarzem Wielkiej Brytanii, Benem Wallacem.

W czwartek 17 marca br. w Warszawie odbyło się spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace’a, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii, na którym omówiono kwestie związane z sytuacją na Ukrainie i bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO.

Szef MON podziękował stronie brytyjskiej za wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„Wtedy, kiedy wszystko wskazywało na atak rosyjski na Ukrainę, siły brytyjskie w Polsce zostały wzmocnione poprzez stacjonowanie kolejnych żołnierzy w południowo-wschodniej części naszego kraju. To była właściwa reakcja wzmacniająca naszą odporność na to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Od lat gościmy żołnierzy brytyjskich w północno-wschodniej części naszego kraju, gdzie razem z żołnierzami polskimi i żołnierzami amerykańskimi, rumuńskimi i chorwackimi dbają o bezpieczeństwo wschodniej”

– powiedział ministro M. Błaszczak dziękując sekretarzowi obrony za współpracę.

Wielka Brytania w wielu obszarach wspiera będącą celem rosyjskiej inwazji Ukrainę. Coraz liczniejsza jest też obecność brytyjskich żołnierzy na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce. W lutym br., podczas wizyty ministra Mariusza Błaszczaka w Londynie, podjęto decyzję o zwiększeniu kontyngentu o kolejnych 350 żołnierzy brytyjskich. Ponadto brytyjskie wojska inżynieryjne wspierają polskich żołnierzy w ochronie granicy z Białorusią remontując uszkodzone ogrodzenie i utrzymując drogi dojazdowe do pasa granicznego. Żołnierze Wielkiej Brytanii stacjonują w Polsce także w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej eFP (presencia avanzada mejorada). Państwem ramowym jest USA, ponadto służą sojusznicy z Rumunii i Chorwacji. Na co dzień grupa współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Sekretarz Wallace poinformował, że w ramach wsparcia sojuszniczego Wielka Brytania rozmieści w Polsce mobilny system obrony przeciwlotniczej Sky Saber oraz 100 dodatkowych żołnierzy.

„To była bardzo słuszna decyzja, że ​​rozpoczęliśmy bardzo bliską współpracę z jednym z naszych najstarszych sojuszników, czyli z Polską. Wielka Brytania wspiera Polskę i dalej na pewno tak będzie, ponieważ to Polska na swoich barkach dźwiga największy ciężar wynikający ze skutków tej wojny. Polska radzi sobie bardzo dobrze i robi to w sposób niezwykle odważny. Dlatego chciałbym ogłosić, że rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Saber oraz dodatkowo 100 żołnierzy, aby wspierać Polskę i zagwarantować bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. To jest najnowocześniejszy system średniego zasięgu jaki mamy, który jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej. Para tomar el sistema, który będziemy rozwijać wspólnie z Polską w przyszłości”

– powiedział B. Wallace, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii.

W trakcie czwartkowego spotkania szefowie resortów obrony omówili także sprawy związane z wojskową współpracą pomiędzy oboma państwami.

Szef MON zaznaczył, że współpraca pomiędzy Polska a Wielką Brytanią układa się bardzo dobrze także w obszarze przemysłów zbrojeniowych.

„Jesteśmy zainteresowani współpracą związaną z obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Para programar NAREW, który jest prowadzony przez Polskę. Współpracujemy w sprawie budowy fregat, które trafią na wyposażenie polskiej marynarki wojennej. Dziękuję, że ta współpraca tak dobrze się układa”

– powiedział na konferencji M. Błaszczak.

OSI MIL