Nueve nombres añadidos a la lista de presos políticos en Bielorrusia

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Declaración conjunta de la comunidad de derechos humanos de Bielorrusia

15 de marzo de 2022

En relación con la información sobre los cargos, la detención y la sentencia en virtud de la Parte 1 del artículo 342 del Código Penal (“Acciones grupales que violan gravemente el orden público”) contra Aliaksandr Antaniuk, Vasil Tsialenchanka, Dziyana Vashchylina, Anastasiya Kukhta, Marharyta Blashko, Anton Koshchanka , Volha Tomina, instrucciones para cumplir una sentencia de restricción de libertad bajo la Parte 1 del art. 342 del Código Penal al penitenciario Vadzim Siamionau y Uladzimir Harbavets, reafirmando la posición expuesta en la declaración conjunta de la comunidad de derechos humanos del 10 de agosto de 2020, señalamos lo siguiente:

La libertad de reunión pacífica está garantizada por el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta libertad no está sujeta a más restricciones que las establecidas por la ley y necesarias en una sociedad democrática para los fines de la seguridad nacional y pública, el orden público, la salud y la moral públicas, o la protección de los derechos y libertades de los demás.

Las protestas poselectorales fueron espontáneas, autoorganizadas y fueron causadas por la desconfianza en los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, que se vieron empañadas por numerosas violaciones y fraudes y no fueron reconocidas por la comunidad internacional como democráticas, justas. , y gratis.

Las reuniones fueron pacíficas y no representaron una amenaza para la seguridad nacional o pública. A pesar de ello, los manifestantes fueron atacados por unidades especiales del Ministerio del Interior que utilizaron violencia desproporcionada, equipo antidisturbios y armas no letales.

Por primera vez en la historia de Bielorrusia, se utilizaron balas de goma y cañones de agua contra manifestantes pacíficos. Una cantidad particularmente grande de daño fue infligida por el uso de granadas de aturdimiento.

En su declaración del 10 de agosto de 2020, la comunidad de derechos humanos de Bielorrusia condenó las acciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y atribuyó toda la responsabilidad de lo sucedido el 9 y 10 de agosto a las autoridades de Bielorrusia.

Evaluamos la persecución de las personas antes mencionadas como políticamente motivada, ya que se relaciona únicamente con su ejercicio de la libertad de reunión pacífica y de expresión en el período postelectoral y los reconocemos como presos políticos.

También notamos que en medio de una profunda crisis de derechos humanos, es inaceptable utilizar las herramientas de la persecución penal para restringir aún más la libertad de expresión.

En este sentido, hacemos un llamado a las autoridades bielorrusas para que:

Poner en libertad de inmediato a Aliaksandr Antaniuk, Vasil Tsialenchanka, Dziyana Vashchylina, Anastasiya Kukhta, Marharyta Blashko, Anton Koshchanka, Volha Tomina, Vadzim Siamionau, Uladzimir Harbavets y poner fin a su procesamiento penal.

Liberar de inmediato a todos los presos políticos, así como a otras personas detenidas en relación con su ejercicio de la libertad de reunión pacífica en el período posterior a las elecciones, reconsiderar los casos de motivación política y poner fin a la represión política en el país.

Centro de Derechos Humanos Viasna

PEN Bielorrusia

OSI MIL