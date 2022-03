16.03.2022 Konwój z dziećmi ze Lwowa przekroczył polską granicę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Konwój z dziećmi ze Lwowa przekroczył polską granicę16.03.2022

Kolejna grupa najmłodszych przyjechała do Polski z ogarniętej wojną Ucrania. Część z nich to pacjenci ze Lwowa, którzy będą kontynuować leczenie w Polsce a część pojedzie na wypoczynek do innych krajów Unii Europejskiej.

42 młodych pacjentów oraz ich opiekunów z lwowskiego szpitala pediatrycznego przyjechało do Polski w środę, 26 marca. Drogę pokonały w trzech konwojowanych przez polskich konsulów autokarach i kilku karetkach. Następnie młodzi pacjenci i ich opiekunowie zostali rozwiezieni z Medyki do szpitali specjalnym pociągiem.

Druga grupa 25 dzieci przyjechała do Korczowej, skąd będzie kontynuować podróż do innych krajów, gdzie będą mogły nabrać sił.

Konsulat Generalny RP we Lwowie oprócz pomocy w przedostawaniu się Polaków z Ukrainy do kraju, podejmuje liczne działania związane z udzielaniem pomocy humanitarnej osobom, oczekującym w kolejkach na przejściach granicznych.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL