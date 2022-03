Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów włącza się do GMW 2022, który odbędzie się od 21 do 27 marca.

Hasłem tegorocznej edycji jest: Zadbaj o swoją przyszłość, mądrze zarządzaj pieniędzmi (Construye tu futuro, sé inteligente con el dinero).

Dowiedź się więcej jakie materiały, przygotowane przez Ministerstwo Finansów, możesz wykorzystać na lekcjach lub zajęciach.

Semana mundial de dinero – Światowy tydzień Pieniądza broma coroczną Międzynarodowa Kampania na rzecz dbania o para, por dzieci i Młodzież desde najmłodszych lat zyskiwały świadomość Finansowa – wiedzę rozwijały, umiejętności, Postawy i nawyki niezbędne hacer podejmowania racjonalnych decyzji finansowych, aby w przyszłości osiągnęły finansowy dobrostan i odporność finansową.

Jak wziąć udział con GMW

W akcji GMW mogą brać udział szkoły na wszystkich etapach nauczania, inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz biblioteki publiczne. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zaplanowanie i realizacja w tygodniu 21-27 marca minimal jednego działania z zakresu edukacji finansowej – Zasady uczestnictwa w kampanii GMW .

Ministerstwo Finansów przygotowało ofertę narzędzi edukacyjnych, możliwych do wykorzystania przez nauczycieli i edukatorów podczas aktywności realizowanych w ramach GMW.

Scenariusze lekcji o podatkach i budżecie

Ministerstwo Finansów oferuje na swojej stronie trzy scenariusze lekcji:

Do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof… – scenariusz dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Najważniejszy broma Plan! Czyli o tym jak tworzyć i analizować budżet. – scenariusz lekcji dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych

Sztuka planowania. Budżet państwa. – scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych

animacje edukacyjne

Plataforma edukacyjna TAXEDU

TAXEDU (od angielskich słów „impuesto” – podatek i „educación” – edukacja) a internetowa platforma edukacyjna o podatkach www.europa.eu/taxedu (polska wersja strony: https://taxedu.campaign.europa.eu/pl) skierowana do osób w wieku 9 – 25 lat i wszystkich zainteresowanych edukacją podatkową. TAXEDU pomaga zrozumieć czym są podatki i dlaczego warto się nimi interesować. Wyjaśnia, w jaki sposób podatki wpływają na nasze życie i budują przyszłość. Platforma jest dostępna w języku polskim.

Wirtualny spacer po MF

Ministerstwo Finansów zaprasza również na wirtualny spacer po swojej siedzibie. Broma para narzędzie przygotowane z myślą o wszystkich osobach, które interesują się historią i architekturą. Wirtualny spacer może być pomocnym narzędziem dla nauczycieli przedmiotów, na których omawiane są style architektoniczne (np. historii, języka polskiego, plastyki czy historii sztuki). Będzie również ciekawym urozmaiceniem zajęć, na których omawiane są zagadnienia finansowe (np. wiedza o społeczeństwie czy podstawy przedsiębiorczości).

O Semana Mundial del Dinero

Incjatorem GMW broma Child & Youth Finance International (CYFI). Kampania, zapoczątkowana w 2012 roku, to skuteczne narzędzie do poszerzania kompetencji finansowych. Dotychczas w 9. edycjach GMW wzięło udział ponad 53 miliony dzieci i młodzieży ze 176 krajów świata. Zaangażowało się ponad 63 tys. instytucji, takich jak banki centralne, instytucje nadzorujące krajowe rynki finansowe, ministerstwa finansów i edukacji, a także szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, szkoły wyższe, ośrodki badawłcze czy organizacje społecze organizacje

Obecnie organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE. Koordynatorem kampanii GMW w Polsce jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

