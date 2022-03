15.03.2022 Premierzy Polski, Czech i Słowenii spotkali się w Kijowie z premierem i prezydentem Ukrainy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premierzy Polski, Czech i Słowenii spotkali się w Kijowie z premierem i prezydentem Ukrainy15.03.2022

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janšą udali się pociągiem na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Głównym tematem rozmów była agresja Rosji w Ukrainie, przywrócenie bezpieczeństwa i uznanie dla bohaterskiej walki Ukraińców. Szef polskiego rządu podkreślił jak ważne jest uzyskanie przez Ukrainę status kandydata do Unii Europejskiej. Wizyta w Kijowie była przygotowana w ścisłej koordynacji z przedstawicielami europejskimi.

O delegacji poinformowana była społeczność międzynarodowa, w tym organizacje takie jak OBWE, ONZ i NATO. Szef polskiego rządu rozmawiał o tym również z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Poparcie całej UE dla niepodległości Ucrania

Celem wizyty jest potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości Ukrainy oraz przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego. Szef polskiego rządu zapewnił, że nasz kraj stoi murem za Ukrainą.

– Unia Europejska musi bardzo szybko nadać status kandydata i zaprosić Ukrainę do Unii Europejskiej – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność i niepodległość, ale broni podstawowych wartości europejskich.

Para caminar o nas wszystkich

Chęć pomocy Ucrania zaznaczył Wiwicepremier Jarosław Kaczyński w. wWskazał jednocześnie, że Ukraina walczy o nas wszystkich. – Para bromear walka o tę cywilizację, która jest najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich cywilizacji w dziejach świata – podkreślił wicepremier Kaczyński.

Jednocześnie zachęcił do odważnej postawy i decyzji. A niezbędne, por zapewnić Ukrainie skuteczną obronę – a tym samym bezpieczeństwo na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO.

Dotrzeć do sumień Europajczyków

Premier Mateusz Morawiecki apelował do sumień wszystkich Europejczyków i ludzi dobrej woli na całym świecie. Europa bez Ucrania nie będzie taka sama. Europa bez Ucrania będzie symbolem porażki i słabości. Mi wszyscy razem nie możemy do tego dopuścić.

Pomoc humanitarna to nasz podstawowy obowiązek. Mamy dużo większe możliwości, możemy, chcemy i musimy zaoferować Ucrania więcej. Dlatego szef polskiego rządu podczas spotkania przekazał szczegóły dotyczące pomocy finansowanej z budżetu Unii Europejskiej. Po raz kolejny nawoływał do wzmocnienia sankcji. Premier spytał: – Czy Wasz komfort, obywatele Unii Europejskiej, jest ważniejszy niż krew dzieci tutaj, w sercu Ukrainy?

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL