WeStandBYyou: miembros del parlamento de Suecia, Alemania y Suiza se unieron a la campaña de solidaridad

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Como parte de la campaña de solidaridad de Libereco #WeStandBYyou, Maria Nilsson (Parlamento Sueco, Partido Liberal), Lars Rohwer (Bundestag Alemán, Unión Demócrata Cristiana) y Barbara Gysi (Consejo Nacional Suizo, Partido Democrático Sozial) han asumido el padrinazgo de presos políticos en Bielorrusia.

Maria Nilsson, miembro del parlamento sueco. Fuente: Libereco

Maryia Uspenskaya es la viuda de Andrei Zeltser, un especialista en TI que fue asesinado por agentes de la KGB durante un registro de piso el 28 de septiembre de 2021. Después del incidente, Maryia Uspenskaya fue arrestada. El asesinato de Zeltser generó muchas críticas en las redes sociales, a las que el régimen respondió con numerosas detenciones. Maryia Uspenskaya aún no ha sido acusada.

Maria Nilsson es miembro del parlamento sueco. Ha asumido el padrinazgo de Maryia Uspenskaya y afirma: “La represión del presidente ilegal Aliksandr Lukasjenko debe cesar. El valiente pueblo de Bielorrusia merece vivir en un estado libre y democrático en el que decida a través de elecciones libres y justas quién debe gobernar el país. Todos los presos políticos deben ser liberados y debe abrirse un caso judicial internacional contra Lukasjenko de inmediato. Pertenece a la cárcel, no a la casa del presidente”.

Lars Rohwer, miembro del Bundestag alemán. Fuente: Libereco

Andrei Kuznechyk es un periodista independiente de Radio Svaboda. Fue arrestado el 25 de noviembre de 2021 y desde entonces ha estado bajo custodia sin cargos.

Lars Rohwer es miembro del Bundestag alemán. Ha asumido el padrino de Andrei Kuznechyk y explica: “Para mí, respetar y preservar los derechos humanos es una cuestión de rutina. Es horrible que se pisoteen los derechos humanos en nuestro continente europeo. Desde las elecciones presidenciales de 2020, la gente de Bielorrusia ha salido a la calle para oponerse al poder estatal arbitrario y a favor de elecciones libres. Como resultado, innumerables personas han sido encarceladas.

Uno de ellos es Andrei Kuznechyk, periodista de Radio Svaboda. Es lógico que su arresto también tenga motivaciones políticas y sea otra pieza del rompecabezas de la censura y la supresión de la libertad de expresión en Bielorrusia. ¡Por lo tanto, pido que Andrei Kuznechyk y todos los demás presos políticos sean liberados de inmediato y que el pueblo bielorruso finalmente obtenga sus derechos democráticos!”

Barbara Gysi, miembro del Consejo Nacional Suizo. Fuente: Libereco

Liudmila Volkava es miembro del Presidium del Partido Socialdemócrata de Bielorrusia. Fue detenida el 19 de enero de 2022 y acusada de presuntamente “organizar acciones que violan gravemente el orden público” (Código Penal, art. 342).

Barbara Gysi es miembro del Consejo Nacional Suizo y antigua madrina de Natallia Hersche. Después de la liberación de Hersches, Gysi se convirtió en el padrino de Liudmila Volkava y explica: “Una y otra vez, los activistas son arrestados por razones poco convincentes. Me convierto en padrino de Liudmila Volkava y me comprometo a su liberación. El pensamiento y la acción política no deben ser un delito, sino un derecho democrático. #WestandBYyou”

OSI MIL