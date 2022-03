Cabezas golpeadas y costillas rotas: cómo trató la policía a los manifestantes contra la guerra en Minsk

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Afiche en una de las protestas contra la guerra

En la noche del 27 de febrero, muchas personas se reunieron cerca del edificio del Estado Mayor en Minsk para una protesta contra la guerra contra el ataque de Rusia a Ucrania. Un tiempo después, las fuerzas del orden comenzaron a arrestarlos brutalmente. En los siguientes tres días, los jueces consideraron más de 628 casos administrativos y enviaron al menos a 589 personas a la cárcel. Un ex detenido le contó a Viasna sobre su arresto y las condiciones de detención.

Después de votar en el colegio electoral, el residente de Minsk llegó al Estado Mayor, donde se anunció una protesta. Los participantes corearon consignas contra la guerra. En algún momento, la gente comenzó a gritar “¡Putin es un imbécil!” Esa, según nuestra fuente, fue la razón de los brutales arrestos. Tres o cuatro agentes de la ley corrieron inmediatamente hacia el tipo, lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo con sus porras. Recibió 14 golpes, cinco de los cuales fueron en la cabeza. Después de eso, los oficiales lo arrojaron en una camioneta de transporte de prisioneros. Señala que la mayoría de los que arrestaron a los manifestantes vestían uniforme militar. Los detenidos fueron acusados ​​de “piquetes no autorizados” (artículo 24.23 del Código Administrativo) y “desobediencia a la policía” (artículo 24.3 del Código Administrativo).

En la comisaría, el joven se enfermó a causa de los golpes, pero nunca llamaron a ningún médico para que lo viera a él ni a nadie más.

En el centro de detención preventiva, el tipo fue colocado en una celda de seis camas. Además de él, había unas 20 personas más allí. A todos les quitaron las chaquetas abrigadas, pero al menos les dieron jabón y papel higiénico. En el examen médico en el centro de detención preventiva, el hombre volvió a quejarse de fuertes dolores, sin embargo, esta vez también se le negó ayuda médica.

El juicio tuvo lugar sólo el tercer día. El caso fue examinado por el juez del tribunal de distrito de Zavodski, Henadz Yankouski. Según el informe, el 27 de febrero alrededor de las 6 p. m. nuestra fuente “participó en un piquete no autorizado, durante el cual gritó consignas ‘¡Viva Bielorrusia!’, ‘Gloria a Ucrania’ y ‘No a la guerra’”. Como resultado, fue condenado a 10 días de prisión administrativa en virtud del artículo 24.23 del Código Administrativo.

Después del juicio, el residente de Minsk fue llevado a la cárcel y colocado en la celda No. 19, que los detenidos apodaron “Crematorio 19” porque hacía un calor insoportable y estaba mal ventilado en la celda. Había de 16 a 19 personas en una celda de cuatro personas.

“Estábamos chorreando sudor. Incluso nos desnudamos hasta quedarnos en ropa interior. Hicimos todo lo que pudimos, pero todavía no había aire para respirar”.

No había colchones ni ropa de cama en la celda.

Además, el tipo contó sobre las palizas a algunos detenidos que conoció en la prisión: algunos fueron golpeados con bastones y otros fueron golpeados en la cabeza durante el arresto. Muchos tenían moretones en sus cuerpos. A un tipo incluso le rompieron las costillas. Fue llevado al hospital desde la comisaría.

