15.03.2022 Pomoc dla obywateli Ucrania z preferencejami podatkowymi

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r.

W kompleksowym pakiecie działań nastawionych na pomoc są również rozwiązania podatkowe przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Ustawa wprowadza korzystne rozwiązania podatkowe dla obywateli Ukrainy, jak i dla osób i firm, które pomagają ofiarom skutków działań wojennych. Na mocy nowych przepisów podatku dochodowego nie zapłacą zarówno otrzymujący pomoc obywatele Ukrainy, jak i polscy podatnicy, którzy w zamian za taką pomoc dostaną od rządu świadczenia pieniężne. Pomoc – i to zarówno ta już udzielona, ​​jak i dopiero udzielana – będzie też rozliczana w podatkowych kosztach firm

– wskazuje wiceminister finansów Artur Soboń.

Zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc

Ustawa zwolniła z podatku dochodowego od osób fizycznych pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ucrania, którzy w tym okresie przybyli do Polski z terytorium Ucrania. Preferenceja dotyczy świadczeń uzyskiwanych od osób fizycznych i firm. Na podstawie wcześniejszych przepisów ustawy o PIT zwolniona z podatku jest również pomoc otrzymywana od organizacji pozarządowych. Dzięki tym rozwiązaniom obywatele Ukrainy, którym nieodpłatnie udostępnione zostaną np. mieszkania, czy zapewnione wyżywienie, albo sfinansowane zostanie leczenie nie będą płacić podatku PIT.

Zwolnienie również dla pomagających Polonia

Zwolnione z podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne od rządu dla tych podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Chodzi o osoby i firmy, które przyjmą pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego uchodźcę. Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne zarówno od PIT, jak i CIT.

Podatkowe koszty dla firm

Ustawa wprowadziła również korzystne rozwiązania dla firm, które niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem organizacji, do których zaliczone zostały:

organizacje pozarządowe (również z Ucrania),

jednostki samorządu terytorialnego,

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Preferenceja polega na możliwości ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT). Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). Preferenceja będzie obowiązywała od 24 luego do 31 grudnia 2022 r.

Darowizny bez zmian

Obywatele Ucrania nie muszą płacić podatku od darowizn, o ile wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych od jednej osoby, czy organizacji nie przekroczy 4 902 zł na osobę w ciągu 5 lat.

