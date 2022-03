15.03.2022 Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. naboru do ETPC

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. naboru do ETPC15.03.2022

W związku z upływem w dniu 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw czlowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie Praw człowieka i podstawowych Wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację rządu RP na stanowiskoSĘDZIEGO Europejskiego Trybunału Praw czlowieka

Kandydat na powyższe stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:

posiadać obywatelstwo polskie,

korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych,

być osobą o najwyższym poziomie moralnym,

posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikiem o uznanej kompetencji,

mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą i uzyskany tytuł magistra lub równorzędny,

posiadać znajomość zagadnień związanych z ochroną praw człowieka,

posiadać rozległą wiedzę prawniczą, w tym zwłaszcza w zakresie prawa polskiego, i doświadczenie związane z jego praktycznym stosowaniem, lub dorobek naukowy,

posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy oraz przynajmniej bierną znajomość drugiego języka,

odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego.

Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu 25 sierpnia 2022 r.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie życiorysu wraz z następującymi dokumentami:

kopią dowodu osobistego lub paszportu albo oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej procedimiento,

kopią dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

kopiami dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach,

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejeskiego Trybuna

W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (nie dotyczy certyfikatów językowych). Życiorys należy przedłożyć w języku polskim, angielskim i francuskim według wzoru ustalonego przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Można też dołączyć list motywacyjny w języku polskim.

Na stronie internetowej MSZ http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc zamieszczono formularze dla kandydatów i dokumenty Rady Europy precyzujące warunki udziału w procedurze wyboru na sędziego, a także uregulowania MSZ dotyczące wyłaniania, w kandymtóuzlawania wymagane przepisami RODO. W sprawie wyjaśnień odnośnie do zgłaszania kandydatur prosimy o kontakt drogą e-mailową (dpt.wybory.etpc@msz.gov.pl) lub telefoniczny (+ 48 22 523 9424).

Accesibles De zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem “wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw czlowieka – hacer własnych Rak” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw ZAGRANICZNYCH lub przesłanie ICH Listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw ZAGRANICZNYCH, al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

Material

Ogloszenie ws. naboru kandydatów na stanowisko sędziego ETPCogłoszenie​_sędzia​_ETPC​_2022.docx 0.11MB

Informacje o publikacji dokumentu

Pierwsza publicikacja:

15.03.2022 11:38 Lucja Sucharska

Wytwarzający/ Odpowiadający:

Przemysław Krzemień

Pokaż historię zmian

Título

Wersja

Dane zmiany / publikacji

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. naboru do ETPC

1.0

15.03.2022 11:38 Lucja Sucharska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

OSI MIL